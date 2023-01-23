Çip krizinde son rakamlar: Tedarik sıkıntısı dünya genelinde devam ediyor

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Çip üreticileri, tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışsa da halen daha küresel çip üretimi yeterli seviyeye ulaşamamış durumda. AutoForecast Solutions'ın son raporuna göre de çip krizi hafiflemiş olsa da halen daha çözülememiş durumda.

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Küresel çip krizi devam ediyor

Son verilere göre Kuzey Amerikalı otomobil üreticileri, karşılaştıkları çip kıtlığı nedeniyle sadece bu hafta yaklaşık 20.000 aracı üretim programlarından çıkarmak zorunda kalmış. AutoForecast Solutions'ın en son tahminine göre, bu üretim kesintileri dünya çapında yaklaşık 70.000 fabrikada yaşanan tedarik sıkıntısının ve mikroçip eksikliğinin göstergesi niteliğinde. Çip krizi 2021'de başladığından beri mikroçip kıtlığının otomobil üreticileri üzerindeki etkisini takip eden AFS'ye göre şirketler, dünya genelinde otomobil üretim programlarında kesintilere gitmek zorunda kalıyor.

Çin ve kıtanın geri kalanı, bu yıl şimdiye kadar küresel olarak yaşanan üretim kesintilerinin yaklaşık yüzde 69'unu oluştururken, Asya en çok etkilenen bölge gibi görünüyor. AFS güncel verilere dayanarak, bir hafta önceki 2,77 milyona göre biraz artışla, yaklaşık 2,78 milyon aracın yıl sonuna kadar çip krizinden etkileneceğini tahmin ediyor. Dolayısıyla bu kesintiler halen daha çip krizinin ve tedarik sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan 2021 ve 2022'de kaybedilen yaklaşık 14,9 milyon üretim kesintisinin yanında mevcut tahminlerin görece küçük kaldığını da belirtmek gerek.

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Çip krizinde son rakamlar: Tedarik sıkıntısı devam ediyor