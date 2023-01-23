Çip krizinde son rakamlar: Tedarik sıkıntısı dünya genelinde devam ediyor

Çip üreticileri, tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışsa da halen daha küresel çip üretimi yeterli seviyeye ulaşamamış durumda. AutoForecast Solutions'ın son raporuna göre de çip krizi hafiflemiş olsa da halen daha çözülememiş durumda.
Küresel çip krizi devam ediyor
Son verilere göre Kuzey Amerikalı otomobil üreticileri, karşılaştıkları çip kıtlığı nedeniyle sadece bu hafta yaklaşık 20.000 aracı üretim programlarından çıkarmak zorunda kalmış. AutoForecast Solutions'ın en son tahminine göre, bu üretim kesintileri dünya çapında yaklaşık 70.000 fabrikada yaşanan tedarik sıkıntısının ve mikroçip eksikliğinin göstergesi niteliğinde. Çip krizi 2021'de başladığından beri mikroçip kıtlığının otomobil üreticileri üzerindeki etkisini takip eden AFS'ye göre şirketler, dünya genelinde otomobil üretim programlarında kesintilere gitmek zorunda kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....