Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çip krizinde son rakamlar: Tedarik sıkıntısı dünya genelinde devam ediyor

    Görünüşe göre küresel çip krizi sıkıntısı kaldığı yerden devam ediyor. AutoForecast Solutions'a göre çip tedariğinde yaşanan sorunlar halen daha üretimi büyük oranda etkiliyor.
    Oy Ver

    Çip krizinde son rakamlar: Tedarik sıkıntısı devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Çip üreticileri, tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışsa da halen daha küresel çip üretimi yeterli seviyeye ulaşamamış durumda. AutoForecast Solutions'ın son raporuna göre de çip krizi hafiflemiş olsa da halen daha çözülememiş durumda.

    Küresel çip krizi devam ediyor

    Son verilere göre Kuzey Amerikalı otomobil üreticileri, karşılaştıkları çip kıtlığı nedeniyle sadece bu hafta yaklaşık 20.000 aracı üretim programlarından çıkarmak zorunda kalmış. AutoForecast Solutions'ın en son tahminine göre, bu üretim kesintileri dünya çapında yaklaşık 70.000 fabrikada yaşanan tedarik sıkıntısının ve mikroçip eksikliğinin göstergesi niteliğinde. Çip krizi 2021'de başladığından beri mikroçip kıtlığının otomobil üreticileri üzerindeki etkisini takip eden AFS'ye göre şirketler, dünya genelinde otomobil üretim programlarında kesintilere gitmek zorunda kalıyor.

    Çip krizinde son rakamlar: Tedarik sıkıntısı devam ediyor
    Çin ve kıtanın geri kalanı, bu yıl şimdiye kadar küresel olarak yaşanan üretim kesintilerinin yaklaşık yüzde 69'unu oluştururken, Asya en çok etkilenen bölge gibi görünüyor. AFS güncel verilere dayanarak, bir hafta önceki 2,77 milyona göre biraz artışla, yaklaşık 2,78 milyon aracın yıl sonuna kadar çip krizinden etkileneceğini tahmin ediyor. Dolayısıyla bu kesintiler halen daha çip krizinin ve tedarik sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan 2021 ve 2022'de kaybedilen yaklaşık 14,9 milyon üretim kesintisinin yanında mevcut tahminlerin görece küçük kaldığını da belirtmek gerek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız