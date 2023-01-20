Tesla’nın elektrikli tırı Semi, arızalar nedeniyle yollarda kalıyor

Tesla Semi'ler yolda kalmış halde görüntülendi
Güvenilirlik endişesi artabilir
Kısa süre içinde iki Tesla Semi’nin arıza gösterip yolda kalması ise endişe verici olabilir. Zira firmalar filolarındaki araçların sürekli olarak kullanımda kalmasını ister zira araç kullanım dışındaysa bu para kaybı anlamına gelir. Öte yandan filo yöneticileri araçlara da güvenmek zorundadır. Bu nedenle Tesla’nın Semi tırlarının dayanıklılık problemlerinin olup olmadığı artık daha göz önünde tutulacak diyebiliriz.
Elektrikli otomobiller ve tırlar, elektrikli aktarma organları nedeniyle çok daha az hareketli parçaya sahipler. Dolayısıyla bu yapıları itibariyle içten yanmalı motorlarla donatılmış kamyonlara göre daha az bakıma ihtiyaç duyuyor ve daha fazla güvenilirlik vadediyor. Ancak yeni teknoloji ve yeni modellerin her zaman “yeni” olduğunu, bir adaptasyon ve gelişim süresine ihtiyaç duyduklarını unutmamak gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....