Tesla’nın elektrikli tırı Semi, arızalar nedeniyle yollarda kalıyor

Tam Boyutta Gör Tesla’nın elektrikli tırı Semi, görünen o ki sorunlarla boğuşuyor ve yollarda kalıyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Semi tırlarının üretimine başlamış ve geçtiğimiz Aralık ayında ilk teslimatını Pepsi’ye yapmıştı. O zamandan beri Pepsi’nin sipariş ettiği yüksek hacimli Semi teslimatları devam ederken bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Tesla Semi'ler yolda kalmış halde görüntülendi

Tam Boyutta Gör Tesla, Tesla Semi class 8 elektrikli kamyonunun üretim versiyonunu tanıtmış ve geçen ay ilk üniteleri teslim etmeye başlamıştı. Tesla Semi’nin ilk müşterilerinden olan Pepsi, 100 adetlik elektrikli tır siparişi vermişti. Pepsi’nin elinde halihazırda 36 adet Tesla Semi bulunuyor ve artık tırlar sık sık halka açık yollarda görünmeye başladı. Ancak dikkatli gözlerin kameralarına bozulup yolda kalan Tesla Semi’ler de takıldı.

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Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında yolda kalan bir Tesla Semi’nin bir çekici tarafından çekildiği kameralara yansımıştı. Şimdi ise bir başka Semi’nin yolda kaldığı ve Tesla’nın mobil servis hizmetinden destek aldığı ortaya çıktı. Bu arada, Tesla’nın mobil servis hizmeti öncelikli olarak Tesla Semi tırlarına hizmet etmek için oluşturulmuş bir ekip.

Güvenilirlik endişesi artabilir

Kısa süre içinde iki Tesla Semi’nin arıza gösterip yolda kalması ise endişe verici olabilir. Zira firmalar filolarındaki araçların sürekli olarak kullanımda kalmasını ister zira araç kullanım dışındaysa bu para kaybı anlamına gelir. Öte yandan filo yöneticileri araçlara da güvenmek zorundadır. Bu nedenle Tesla’nın Semi tırlarının dayanıklılık problemlerinin olup olmadığı artık daha göz önünde tutulacak diyebiliriz.

Elektrikli otomobiller ve tırlar, elektrikli aktarma organları nedeniyle çok daha az hareketli parçaya sahipler. Dolayısıyla bu yapıları itibariyle içten yanmalı motorlarla donatılmış kamyonlara göre daha az bakıma ihtiyaç duyuyor ve daha fazla güvenilirlik vadediyor. Ancak yeni teknoloji ve yeni modellerin her zaman “yeni” olduğunu, bir adaptasyon ve gelişim süresine ihtiyaç duyduklarını unutmamak gerek.

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Elektrikli Tesla Semi tırları arızalar nedeniyle yolda kalıyor