Citroen, yeni coupe-SUV modeli Basalt'ın ipucu görselini paylaştı

Tam Boyutta Gör Son dönemde erişilebilir fiyatlara sahip otomobiller arasında da popüler olan coupe-SUV gövde tipiyle karşımıza çıkacak olan Citroen Basalt Vision'ın ipucu görseli arka taraftaki tavan hattına odaklanıyor. Bagaj kapağının ucuna kadar eğimli bir çizgi halinde gelen tavan hattında yüzgeç anten dikkat çekiyor. Geniş omuz çizgisi ve köşeli hatlara sahip LED stoplar da dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

İlerleyen süreçte %100 elektrikli versiyonu da düşünülen Basalt Vision, söz konusu pazarlarda satılan C3 ve C3 Aircross'taki gibi CMP ve eCMP platformu üzerine inşa edilecek. Dolayısıyla 110 beygirlik 1.2 litre benzinli motorun yanı sıra bazı gövde panellerinin paylaşılacağı da gelen bilgiler arasında. İç mekan da büyük oranda bu modellerle aynı olacaktır ancak Citroen, Hindistan'da C3 Aircross'un az sayıda standart donanıö içerdiğine dair eleştiri aldığı için Basalt Vision'da donanımları zenginleştirebilir.

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Citroen Basalt Vision, 27 Mart'ta üretime yakın bir prototip olarak tanıtılacak. Son halinin ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. Basalt, Hindistan'da Tata Curvv ve Güney Amerika'da Fiat Fastback gibi rakiplerle boy ölçüşecek.

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