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    Anlık Bildirim

    Citroen, yeni coupe-SUV modeli Basalt'ın ipucu görselini paylaştı

    Citroen, yeni coupe-SUV modeli Basalt Vision'ı 27 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce C3X olarak bilinen model, Güney Amerika ve Hindistan pazarlarında satılacak.
    Citroen'den yeni coupe-SUV model: Basalt Vision Tam Boyutta Gör
    Son dönemde erişilebilir fiyatlara sahip otomobiller arasında da popüler olan coupe-SUV gövde tipiyle karşımıza çıkacak olan Citroen Basalt Vision'ın ipucu görseli arka taraftaki tavan hattına odaklanıyor. Bagaj kapağının ucuna kadar eğimli bir çizgi halinde gelen tavan hattında yüzgeç anten dikkat çekiyor. Geniş omuz çizgisi ve köşeli hatlara sahip LED stoplar da dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

    İlerleyen süreçte %100 elektrikli versiyonu da düşünülen Basalt Vision, söz konusu pazarlarda satılan C3 ve C3 Aircross'taki gibi CMP ve eCMP platformu üzerine inşa edilecek. Dolayısıyla 110 beygirlik 1.2 litre benzinli motorun yanı sıra bazı gövde panellerinin paylaşılacağı da gelen bilgiler arasında. İç mekan da büyük oranda bu modellerle aynı olacaktır ancak Citroen, Hindistan'da C3 Aircross'un az sayıda standart donanıö içerdiğine dair eleştiri aldığı için Basalt Vision'da donanımları zenginleştirebilir.

    Citroen Basalt Vision, 27 Mart'ta üretime yakın bir prototip olarak tanıtılacak. Son halinin ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. Basalt, Hindistan'da Tata Curvv ve Güney Amerika'da Fiat Fastback gibi rakiplerle boy ölçüşecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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