Yeni Toyota Grand Highlander tanıtıldı: 362 hp hibrit motor, 8 kişilik yaşam alanı

Toyota Grand Highlander, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Grand Highlander'ı standart model ile aynı platform üzerine yükselen uzatılmış bir model olarak düşünebiliriz. İki farklı hibrit motorla tercih edilebilen geniş aile aracında sekiz kişiye kadar oturma imkânı sunan üç sıra koltuk düzeni ve uzun yolculukların keyfini çıkarmak için bolca ekipman mevcut.
Yeni SUV'un motor seçenekleriyle ilgili tüm detaylar henüz paylaşılmadı ancak giriş seviyesinde 2.4 litre benzinli veya 2.5 litre hibrit motor seçeneklerinin sunulacağını biliyoruz. Her iki motor da önden veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek.
Yeni Toyota Grand Highlander, ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar katlandığında 2775 litreye kadar bagaj hacmi sunabiliyor. Bu da standart Highlander'a göre 396 litre gibi önemli bir artış anlamına geliyor. Japon üretici, üçüncü sıra koltukların dolu olduğu durumda bile arkada yedi tane kabin boy valiz taşımaya yetecek kadar bagaj hacmi bulunduğunun altını çiziyor.
Toyota'nın belirttiğine göre, üçüncü sıra koltuklar, yetişkinlerin de rahatça oturabileceği kadar geniş bir alan sunuyor. Bu alanda oturacak her yolcu için bir USB girişi, akıllı telefon veya tablet için saklama alanı ve iki adet bardaklık mevcut. Grand Highlander'da toplamda 13 adet bardaklık ve yedi tane USB-C girişi bulunuyor. Ayrıca, ikinci sıradaki yolcular da klima kontrol paneline sahip.
Grand Highlander'da OTA güncelleme desteği de bulunuyor. Bu sayede sesli asistan gibi akıllı özellikler sürekli güncelliğini koruyor. Güvenlik tarafında ise çarpışma uyarısı, şeritten çıkma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma, otomatik uzun farlar, şerit takip sistemi ve proaktif sürüş asistanı gibi sistemler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, bir yıllık ücretsiz sunulan 'Uzaktan Bağlantı Servisi' ile cep telefonundan aracı çalıştırmak, kapılarını kilitlemek ve farları açmak gibi fonksiyonları gerçekleştirmek mümkün.
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