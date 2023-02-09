Yeni Toyota Grand Highlander tanıtıldı: 362 hp hibrit motor, 8 kişilik yaşam alanı

Tam Boyutta Gör Kuzey Amerika pazarında büyük pickup ve SUV modeller fazlasıyla rağbet görüyor. Toyota da bu konuda Highlander'ı yeterli bulmamış olacak ki bir de yeni 2024 Toyota Grand Highlander modelini görücüye çıkardı.

Toyota Grand Highlander, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Grand Highlander'ı standart model ile aynı platform üzerine yükselen uzatılmış bir model olarak düşünebiliriz. İki farklı hibrit motorla tercih edilebilen geniş aile aracında sekiz kişiye kadar oturma imkânı sunan üç sıra koltuk düzeni ve uzun yolculukların keyfini çıkarmak için bolca ekipman mevcut.

Yeni SUV'un motor seçenekleriyle ilgili tüm detaylar henüz paylaşılmadı ancak giriş seviyesinde 2.4 litre benzinli veya 2.5 litre hibrit motor seçeneklerinin sunulacağını biliyoruz. Her iki motor da önden veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek.

Tam Boyutta Gör En üst seviyede ise Toyota'nın Hybrid Max adını verdiği sistem bulunacak. Crown ile ortaya çıkan bu hibrit sistem, Grand Highlander için 30 hp daha fazla güç üretecek şekilde elden geçirilmiş. Bu sayede toplamda 362 beygir güç ve 542 Nm tork sunuluyor. Söz konusu model, bu motor ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniyede tamamlıyor ve 2.268 kg'a kadar çekme kapasitesi sunuyor.

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Yeni Toyota Grand Highlander, ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar katlandığında 2775 litreye kadar bagaj hacmi sunabiliyor. Bu da standart Highlander'a göre 396 litre gibi önemli bir artış anlamına geliyor. Japon üretici, üçüncü sıra koltukların dolu olduğu durumda bile arkada yedi tane kabin boy valiz taşımaya yetecek kadar bagaj hacmi bulunduğunun altını çiziyor.

Toyota'nın belirttiğine göre, üçüncü sıra koltuklar, yetişkinlerin de rahatça oturabileceği kadar geniş bir alan sunuyor. Bu alanda oturacak her yolcu için bir USB girişi, akıllı telefon veya tablet için saklama alanı ve iki adet bardaklık mevcut. Grand Highlander'da toplamda 13 adet bardaklık ve yedi tane USB-C girişi bulunuyor. Ayrıca, ikinci sıradaki yolcular da klima kontrol paneline sahip.

Tam Boyutta Gör 204 Toyota Grand Highlander'da kablosuz CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 12.3 inç multimedya sistemi standart. Orta konsol da fazlasıyla geniş ve ön yolcular için iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesine sahip. Donanım seviyesine göre ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, direksiyon ısıtma, 1500 Watt güç soketi ve eller serbest elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler de karşımıza çıkıyor.

Grand Highlander'da OTA güncelleme desteği de bulunuyor. Bu sayede sesli asistan gibi akıllı özellikler sürekli güncelliğini koruyor. Güvenlik tarafında ise çarpışma uyarısı, şeritten çıkma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma, otomatik uzun farlar, şerit takip sistemi ve proaktif sürüş asistanı gibi sistemler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, bir yıllık ücretsiz sunulan 'Uzaktan Bağlantı Servisi' ile cep telefonundan aracı çalıştırmak, kapılarını kilitlemek ve farları açmak gibi fonksiyonları gerçekleştirmek mümkün.

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2024 Toyota Grand Highlander tanıtıldı: İşte özellikleri