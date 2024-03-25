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    Anlık Bildirim

    1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor!

    Çinli üretici IM Motors, geçtiğimiz ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı L6'nın, tek şarjla 1000 km'den fazla menzil sunabilen, katı hal bataryaya sahip versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
    1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor! Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi IM Motors, geçtiğimiz ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı L6'nın, tek şarjla 1000 km'den fazla menzil sunabilen, 900 Volt mimarisinde katı hal bataryaya sahip versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

    IM Motors yalnızca 3,5 yıldır piyasada ama Çin'de hızla gelişen lüks elektrikli araç segmentine damgasını vurdu. IM Motors, SAIC Motor ve Alibaba tarafından ortak bir girişim olarak kuruldu. Şirket, üç araçtan oluşan ilk serisini 2021 yılında piyasaya sürdü. Firmanın modelleri, tam boyutlu L7 sedan ve iki orta boy SUV, LS7 ve LS6'dan oluşuyor. 

    1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor! Tam Boyutta Gör
    L6 modeli IM Motors'un ana şirketi SAIC'in QingTao Energy ile katı hal batarya geliştirmek ve uygulamak için bir ortak girişim imzalamasından sonra piyasaya çıkan ilk model olacak. IM Motors'un eş CEO'su, yeni L6'nın Çin pazarında orijinal katı hal pillerle çalışan ilk modellerden biri olacağını ve performanstan ödün vermeden uzun menzil sunacağını doğruladı. IM Motor, yeni aracı için yeni nesil enerji yoğun hücreleri kimin tedarik ettiğini belirtmedi ancaki QingTao Enegy'den geldiği kesin gibi.

    130 kWh büyüklüğünde batarya paketiyle gelecek

    IM Motors L6, 130 kWh gibi devasa batarya paketine sahip olacak ve CLTC ölçümüne göre 1000 km'den fazla menzil sunacak. Üstelik bu menzili dört çekerden çekişe sahip çift motorlu versiyon ile sunacak. 

    1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor! Tam Boyutta Gör
    Otomobilin bir diğer ilginç özelliği çapraz sürüş yeteneği. Arka tekerlekleri de dönebilen L6, bu sayede çok dar alanlarda dahi geniş manevra yeteneğine kavuşuyor ve araç çapraz olarak hareket edebiliyor.

    Araçla ilgili daha fazla detay 8 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımda gün yüzüne çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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