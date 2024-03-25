1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor!

IM Motors yalnızca 3,5 yıldır piyasada ama Çin'de hızla gelişen lüks elektrikli araç segmentine damgasını vurdu. IM Motors, SAIC Motor ve Alibaba tarafından ortak bir girişim olarak kuruldu. Şirket, üç araçtan oluşan ilk serisini 2021 yılında piyasaya sürdü. Firmanın modelleri, tam boyutlu L7 sedan ve iki orta boy SUV, LS7 ve LS6'dan oluşuyor.
130 kWh büyüklüğünde batarya paketiyle gelecek
IM Motors L6, 130 kWh gibi devasa batarya paketine sahip olacak ve CLTC ölçümüne göre 1000 km'den fazla menzil sunacak. Üstelik bu menzili dört çekerden çekişe sahip çift motorlu versiyon ile sunacak.
Araçla ilgili daha fazla detay 8 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımda gün yüzüne çıkacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...