Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi IM Motors, geçtiğimiz ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı L6'nın, tek şarjla 1000 km'den fazla menzil sunabilen, 900 Volt mimarisinde katı hal bataryaya sahip versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

IM Motors yalnızca 3,5 yıldır piyasada ama Çin'de hızla gelişen lüks elektrikli araç segmentine damgasını vurdu. IM Motors, SAIC Motor ve Alibaba tarafından ortak bir girişim olarak kuruldu. Şirket, üç araçtan oluşan ilk serisini 2021 yılında piyasaya sürdü. Firmanın modelleri, tam boyutlu L7 sedan ve iki orta boy SUV, LS7 ve LS6'dan oluşuyor.

Tam Boyutta Gör L6 modeli IM Motors'un ana şirketi SAIC'in QingTao Energy ile katı hal batarya geliştirmek ve uygulamak için bir ortak girişim imzalamasından sonra piyasaya çıkan ilk model olacak. IM Motors'un eş CEO'su, yeni L6'nın Çin pazarında orijinal katı hal pillerle çalışan ilk modellerden biri olacağını ve performanstan ödün vermeden uzun menzil sunacağını doğruladı. IM Motor, yeni aracı için yeni nesil enerji yoğun hücreleri kimin tedarik ettiğini belirtmedi ancaki QingTao Enegy'den geldiği kesin gibi.

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130 kWh büyüklüğünde batarya paketiyle gelecek

IM Motors L6, 130 kWh gibi devasa batarya paketine sahip olacak ve CLTC ölçümüne göre 1000 km'den fazla menzil sunacak. Üstelik bu menzili dört çekerden çekişe sahip çift motorlu versiyon ile sunacak.

Tam Boyutta Gör Otomobilin bir diğer ilginç özelliği çapraz sürüş yeteneği. Arka tekerlekleri de dönebilen L6, bu sayede çok dar alanlarda dahi geniş manevra yeteneğine kavuşuyor ve araç çapraz olarak hareket edebiliyor.

Araçla ilgili daha fazla detay 8 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımda gün yüzüne çıkacak.

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1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor!