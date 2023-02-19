Popüler strateji oyunu serisi Civilization'ın yeni oyunu duyuruldu

Yeni Civilization Oyunu

Geçtiğimiz günlerde şirketin eski COO'su Heather Hazen'ın, stüdyo başkanı olacağını açıklamasıyla birlikte serinin yeni oyunu da duyuruldu. Ancak şu an için bu yeni oyunuun ana oyun mu olacağı yoksa bir yan oyun mu olacağı belli değil.

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Firaxis Games en son geçtiğimiz yıl çıkış yapan Marvel's Midnight Suns ile gündeme gelmişti. Hikaye tarafında çok fazla eleştiri alsa da özellikle oynanış anlamında bir hayli sevilen bir oyun olmuştu. Civilization'ın da ana odağı oynanış olacağı için yine bizleri güzel bir oyun bekliyor diyebiliriz.

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Civilization'ın yeni oyunu duyuruldu