Popüler strateji oyunu serisi Civilization'ın yeni oyunu duyuruldu

Yeni Civilization Oyunu
Geçtiğimiz günlerde şirketin eski COO'su Heather Hazen'ın, stüdyo başkanı olacağını açıklamasıyla birlikte serinin yeni oyunu da duyuruldu. Ancak şu an için bu yeni oyunuun ana oyun mu olacağı yoksa bir yan oyun mu olacağı belli değil.
Firaxis Games en son geçtiğimiz yıl çıkış yapan Marvel's Midnight Suns ile gündeme gelmişti. Hikaye tarafında çok fazla eleştiri alsa da özellikle oynanış anlamında bir hayli sevilen bir oyun olmuştu. Civilization'ın da ana odağı oynanış olacağı için yine bizleri güzel bir oyun bekliyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah