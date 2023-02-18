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    WhatsApp'a beklenen özellik geldi! iPhone için aramalarda resim içinde resim desteği

    WhatsApp'ın iPhone uygulaması, uzun zamandır beklenen özelliğe kavuştu. Uygulamaya gelen güncellemeyle birlikte, görüntülü aramalara resim içinde resim desteği geldi.
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    WhatsApp iPhone uygulamasına resim içinde resim desteği geldi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın iOS uygulamasına, iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik nihayet geldi. Öyle ki WhatsApp için yayınlanan son güncellemeyle görüntülü aramalara resim içinde resim desteği eklenmiş oldu.

    Görüntülü aramalara resim içinde resim desteği

    Resim içinde resim desteği, App Store'da yayınlanan 23.3.77 numaralı güncelleme ile kullanıma sunuluyor. Bu özelliği kullanmak için ise iPhone'unuzun iOS 12 ve üzeri bir sürüme sahip olması ve WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olması yeterli.

    Video aramalara gelen resim içinde resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'tan çıksalar bile tıpkı FaceTime'daki gibi görüntülü bir şekilde görüşmelerine devam edebiliyor. 

    whatsapp güncelleme Tam Boyutta Gör
    Yeni güncelleme, görüntülü aramalar için resim içinde resim desteğiyle birlikte şu yenilikleri de içeriyor:
    • Belgelere başlık ekleyebilme,
    • Grup açıklamaları için daha fazla karakter desteği,
    • Kişiselleştirilmiş avatarlar.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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