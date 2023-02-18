WhatsApp'a beklenen özellik geldi! iPhone için aramalarda resim içinde resim desteği

Görüntülü aramalara resim içinde resim desteği
Resim içinde resim desteği, App Store'da yayınlanan 23.3.77 numaralı güncelleme ile kullanıma sunuluyor. Bu özelliği kullanmak için ise iPhone'unuzun iOS 12 ve üzeri bir sürüme sahip olması ve WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olması yeterli.
Video aramalara gelen resim içinde resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'tan çıksalar bile tıpkı FaceTime'daki gibi görüntülü bir şekilde görüşmelerine devam edebiliyor.
- Belgelere başlık ekleyebilme,
- Grup açıklamaları için daha fazla karakter desteği,
- Kişiselleştirilmiş avatarlar.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah