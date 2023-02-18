WhatsApp'a beklenen özellik geldi! iPhone için aramalarda resim içinde resim desteği

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın iOS uygulamasına, iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik nihayet geldi. Öyle ki WhatsApp için yayınlanan son güncellemeyle görüntülü aramalara resim içinde resim desteği eklenmiş oldu.

Görüntülü aramalara resim içinde resim desteği

Resim içinde resim desteği, App Store'da yayınlanan 23.3.77 numaralı güncelleme ile kullanıma sunuluyor. Bu özelliği kullanmak için ise iPhone'unuzun iOS 12 ve üzeri bir sürüme sahip olması ve WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olması yeterli.

Video aramalara gelen resim içinde resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'tan çıksalar bile tıpkı FaceTime'daki gibi görüntülü bir şekilde görüşmelerine devam edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni güncelleme, görüntülü aramalar için resim içinde resim desteğiyle birlikte şu yenilikleri de içeriyor:

Belgelere başlık ekleyebilme,

Grup açıklamaları için daha fazla karakter desteği,

Kişiselleştirilmiş avatarlar.

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WhatsApp iPhone uygulamasına resim içinde resim desteği geldi