Güvenlik açığı bulma işi tarihe karışıyor, siber güvenlik hisseleri düşüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin darbe vurduğu sektörlerden birisi de yazılım sektörü oldu. Kod bilgisi olmadan proje ortaya çıkarmayı çok kolay hale getiren yapay zekâ şimdi de güvenlik açıklarını tarayabiliyor.

Claude Code Security nedir?

Claude Code Security adıyla duyurulan yeni özellik kod tabanlarını güvenlik açıklarına karşı tarayarak insan incelemesine sunmak üzere hedefli yazılım yamaları öneriyor; böylece ekiplerin geleneksel yöntemlerin gözden kaçırdığı güvenlik sorunlarını bulup gidermesine olanak tanıyor.

Geleneksel analiz araçlarından farklı olarak Claude Code Security tıpkı bir insan araştırmacı gibi çalışıyor: bileşenlerin birbiriyle etkileşimini algılıyor, verilerin uygulama üzerindeki akışını izliyor ve kural tabanlı araçların kaçırdığı karmaşık güvenlik açıklarını tespit ediyor. Özellik her bulguda kendi sonuçlarını yeniden inceliyor ve yanlış pozitifleri ayıklayarak önem derecelendirmesi sunabiliyor.

Claude Code Security şimdilik Enterprise ve Team müşterilerine yönelik olarak sınırlı bir ön izleme sunuyor. Duyurunun yapılmasının ardından CrowdStrike, Cloudflare, Zscaler ve Okta gibi büyük siber güvenlik şirketlerinin hisseleri sert düşüş yaşadı.

