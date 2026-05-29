    iPhone'ların yeni Kamera uygulaması sızdırıldı: iOS 27 ile geliyor

    Apple, iOS 27 ile iPhone'ların Kamera uygulamasını yeniliyor. Yeni Siri'nin entegre olacağı Kamera uygulaması, özelleştirilebilir ve AI destekli özelliklerle yepyeni bir deneyim sunacak.

    Apple, iOS 27'de Kamera ve Fotoğraflar uygulamasına kapsamlı yapay zeka destekli yükseltmeler planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone Kamera uygulaması hem sıradan kullanıcılara hem de profesyonellere hitap edecek şekilde önemli bir işlevsel revizyondan geçiyor.

    iOS 27 ile Kamera uygulamasına Fotoğraf ve Video gibi mevcut seçeneklerin yanında konumlandırılmış ayrı bir Siri modu gelecek. Bu özelliğin mevcut Görsel Zeka deneyiminin yerini alacağı ve kullanıcıların nesneleri fotoğraflayıp üçüncü taraf yapay zekayla analiz edilmesini veya Google ters görsel aramasından geçirilmesini sağlayacağı söyleniyor. Apple'ın bu özelliği Kamera Kontrol düğmesiyle sınırlamak yerine doğrudan Kamera uygulamasına entegre ederek, akıllı gözlük ve kameralı AirPods dahil olmak üzere gelecekteki ürünlerden önce kullanıcıların görsel yapay zekaya alışmasına yardımcı olmayı ve benimsenmeyi artırmayı hedeflediği bildiriliyor.

    Kamera uygulamasına ayrıca arayüzü daha özelleştirilebilir hale getiren yeni Widget Ekle paneli ekleneceği söyleniyor. Şu anda çekim modlarında görüntülenen kısayolların üst satırı değiştirilebilir hale gelecek ve kullanıcıların derinlik ayarlamaları gibi daha profesyonel kontrolleri önceliklendirmelerine veya zamanlayıcı ve Gece modu gibi araçları arayüzde daha belirgin bir yere almalarına olanak tanıyacak. Gurman, değişikliklerin Apple'ın kamera yazılımını gelişmiş fotoğrafçılar için daha çekici hale getirmeyi amaçladığını söylüyor.

    Fotoğraflar uygulamasına Reframe ve Extend adlı yeni Apple Intelligence araçları eklenecek. Yeniden Çerçeveleme, kullanıcıların bir fotoğrafın perspektifini değiştirmesine olanak tanırken; Genişletme, Photoshop’taki yapay zeka destekli görüntü genişletici gibi çalışacak.

    Apple'ın ayrıca kullanıcıların kırpma veya renk ayarlama gibi belirli düzenlemeleri sesli komutla veya yazarak olanak tanıyan fotoğraf düzenleme özelliğini test ettiği söyleniyor. Ancak, bu özelliğin iOS 27'nin ilk sürümünde yer alması beklenmiyor.

