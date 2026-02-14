İnsan davranışlarını tahmin eden yapay zekâ girişimi 100 milyon dolar yatırım aldı

Simile nedir?
Stanford mezunu Joon Sung Park tarafından kurulan girişim bilindik bir deneyi odağına almış. Yine Stanford tarafından 2023 yılında 25 ChatGPT ajanın sanal bir şehir içerisinde etkileşime sokulduğu Smaville deneyi ticari hale getirilmiş.
Sung Park 7 ay boyunca yarattığı yapay zekâ ajanlarına yüzlerce insanın geçmiş yaşantılarını, düşüncelerini, davranışsal deneylerde elde edilmiş bilimsel makaleleri kullanarak eğitim vermiş. Böylece hafızası ve ilişkileri olan, gerçekçi şekilde iletişime giren, farklı olaylar karşısında farklı tepkiler veren bir topluluk ortaya çıkmış.
Sung Park bu topluluk ortamında politika değişiklikleri, yeni ürün tanıtımları, sosyal olaylar, pazar araştırmaları gibi pek çok olayın gerçek insanlar üzerinde test edilmiş gibi deneyimler sonuç vereceğini belirtiyor. Böylece zahmetli ve maliyetli gerçek insan deneylerini çok daha kolay bir şekilde yapılabilecek. Simile girişiminin ne kadar değerlemeye ulaştığı ise açıklanmadı.
