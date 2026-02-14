Giriş
    İnsan davranışlarını tahmin eden yapay zekâ girişimi 100 milyon dolar yatırım aldı

    Simile girişimi gerçek insan gibi etkileşime giren ve farklı olaylar karşısında farklı tepkiler veren yapay zekâlardan oluşan yaşam ortamları geliştirmesi ile dikkat çekiyor. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınası sektörleri kasıp kavurarak yoluna devam ederken, bu fırtınadan çıkan ilginç projeler önemli yatırımlar almaya devam ediyor. Simile girişimi ilginç fikir yapısı ile 100 milyon dolar yatırım aldı.

    Simile nedir?

    Stanford mezunu Joon Sung Park tarafından kurulan girişim bilindik bir deneyi odağına almış. Yine Stanford tarafından 2023 yılında 25 ChatGPT ajanın sanal bir şehir içerisinde etkileşime sokulduğu Smaville deneyi ticari hale getirilmiş.

    Sung Park 7 ay boyunca yarattığı yapay zekâ ajanlarına yüzlerce insanın geçmiş yaşantılarını, düşüncelerini, davranışsal deneylerde elde edilmiş bilimsel makaleleri kullanarak eğitim vermiş. Böylece hafızası ve ilişkileri olan, gerçekçi şekilde iletişime giren, farklı olaylar karşısında farklı tepkiler veren bir topluluk ortaya çıkmış.

    Sung Park bu topluluk ortamında politika değişiklikleri, yeni ürün tanıtımları, sosyal olaylar, pazar araştırmaları gibi pek çok olayın gerçek insanlar üzerinde test edilmiş gibi deneyimler sonuç vereceğini belirtiyor. Böylece zahmetli ve maliyetli gerçek insan deneylerini çok daha kolay bir şekilde yapılabilecek. Simile girişiminin ne kadar değerlemeye ulaştığı ise açıklanmadı.  

