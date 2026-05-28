    iOS 27 ile yeni Siri böyle görünecek

    Bloomberg, iOS 27 ile gelecek yeniden tasarlanmış Siri'ye dair ilk görüntüleri paylaştı. Görseller, Apple'ın yeni Siri arayüzü, Siri sohbet botu uygulaması ve daha fazlasını ortaya çıkardı.

    iOS 27 yeni Siri tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları, Siri uygulaması üzerinden Apple'ın asistanıyla hem metin hem de ses modlarında etkileşime girebilecek. Uygulama, karşılıklı konuşmalara olanak tanıyacak ve mesaj geçmişinin süresi dolacak şekilde ayarlanabilecek. Genel olarak, Siri uygulaması ChatGPT, Gemini ve Claude gibi sohbet botlarına benzer şekilde çalışacak.

    Sohbet botları gibi çalışacak

    iOS 27 yeni Siri'ye Sor ekranı Tam Boyutta Gör
    iOS 27 ile Siri uygulaması varsayılan olarak karanlık arayüze sahip olacak gibi görünüyor. Paylaşılan görsellerde, altta metin istemleri için “Siri'ye Sor” alanı, ses moduna geçmek için mikrofon simgesi ve fotoğraf ve diğer dosyaları eklemek için ataş simgesi dikkat çekiyor. Ayrıca, ekranda baloncuklar içinde görünen geçmiş konuşmaların listesini gösteren bir sayfa da var.

    iOS 27, uzun zamandır beklenen kişiselleştirilmiş Siri’yi getiriyor. Bu sürüm, ekranda farkındalık ve kişisel bağlamınızı daha iyi anlama özelliğiyle gelecek.

    Dynamic Island entegrasyonu, Koyu mod varsayılan

    iOS 27 Siri Dynamic Island Ara veya Sor Tam Boyutta Gör
    Yeni Siri, Dinamik Ada'ya entegre olacak. iOS 27 yüklü iPhone’larda ekranın üst orta kısmından aşağı kaydırarak yeni "Ara veya Sor" arayüzüne erişilebilecek. ”Siri" demek veya iPhone'un güç düğmesini basılı tutarak sesli sorgular yapmak da bir seçenek olarak kalacak.

    Yenilenen Siri, Apple Intelligence ile desteklendiğinden, uyumluluk gereksinimleri nedeniyle iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilir olması bekleniyor.

    iOS 27’de Kamera uygulaması da belirli araçları ve kontrolleri sabitlemeyi sağlayan yeni "Widget Ekle" paneliyle özelleştirilebilir hale geliyor. Yeni yapay zeka destekli dilbilgisi kontrol araçlarıyla birlikte “Genişlet" ve “Yeniden Çerçevele” gibi Fotoğraf düzenleme seçenekleri de olacak.

