Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube, yapay zekâ kullanılmış içerikleri artık daha belirgin şekilde işaretleyecek

    YouTube, yapay zekâyla oluşturulan videolar için etiket sistemini genişletiyor. Platform, yoğun AI kullanımı tespit ettiği içerikleri artık içerik üreticisinin beyanını beklemeden işaretleyecek.

    YouTube, yapay zekâ kullanılmış içerikleri artık daha belirgin şekilde işaretleyecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâyla üretilen içeriklerin platformda giderek daha fazla yer kaplaması, YouTube'un en büyük problemlerinden birine dönüşmüş durumda. Üstelik üretken yapay zekâlar geliştikçe bu AI videolarını gerçek videolardan ayırt etmek de zorlaşıyor. Bu soruna karşı son dönemde çeşitli önlemler alan YouTube, AI üretimi videolara yönelik etiket sistemini daha da genişletiyor.

    YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonra yapay zekânın yoğun şekilde kullanıldığı videolar otomatik olarak tespit edilip etiketlenecek. Yapay zekâyla üretilmiş fotogerçekçi görüntüler içeren videolara özellikle dikkat edilecek ve bu videoları "AI üretimi" olarak etiketlemek için içerik üreticilerinin beyanına bağlı kalınmayacak. Eğer bir içerik üreticisi videosunda yapay zekâ kullandığını belirtmez ancak YouTube'un sistemleri videoda yoğun AI kullanımını tespit ederse, ilgili etiket otomatik olarak eklenecek.

    YouTube, yapay zeka içeriklerine yönelik etiketleri daha görünür hâle getiriyor

    Aslında YouTube, 2024 yılından bu yana içerik üreticilerinden yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda bunu izleyicilere açıklamalarını istiyor. Ancak mevcut sistemde bu bilgiler çoğunlukla video açıklama bölümünün içinde yer aldığı için pek çok kullanıcı tarafından fark edilmiyordu. Şirket şimdi bu etiketleri çok daha görünür bir konuma taşıyor. Yeni sistemle birlikte yapay zekâ etiketi doğrudan video oynatıcısının altında (açıklama bölümünün üstüne gelecek şekilde) gösterilecek. YouTube Shorts videolarında ise etiket doğrudan videonun üzerinde bir katman olarak yer alacak. Böylece kullanıcılar, videoyu izlemeye başladıkları anda içeriğin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını görebilecek.

    Yapay Zekâ Etiketi Videoların Performansını Etkilemeyecek

    YouTube'un özellikle vurguladığı noktalardan biri de bu etiketlerin videoların performansını doğrudan etkilemeyecek olması. Şirket, yapay zekâ etiketi taşıyan videoların öneri algoritmasında geri plana atılmayacağını ve para kazanma haklarında da herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtiyor. Yani bu uygulama bir yaptırım mekanizmasından ziyade, şeffaflığı artırmaya yönelik bir bilgilendirme sistemi olarak kullanılacak.

    Öte yandan içerik üreticileri, videolarının yanlışlıkla yapay zekâ etiketi aldığını düşünürlerse YouTube Studio üzerinden itiraz edip açıklama durumunu değiştirebilecekler.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bisiklet pompasıyla genlesme tankına hava basma carbon clean nedir sym motor yorumları yetkili servis mi özel servis mi bmw arıza işaretleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Expertbook B5
    Asus Expertbook B5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum