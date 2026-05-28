YouTube, yapay zekâ kullanılmış içerikleri artık daha belirgin şekilde işaretleyecek

Tam Boyutta Gör Yapay zekâyla üretilen içeriklerin platformda giderek daha fazla yer kaplaması, YouTube'un en büyük problemlerinden birine dönüşmüş durumda. Üstelik üretken yapay zekâlar geliştikçe bu AI videolarını gerçek videolardan ayırt etmek de zorlaşıyor. Bu soruna karşı son dönemde çeşitli önlemler alan YouTube, AI üretimi videolara yönelik etiket sistemini daha da genişletiyor.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonra yapay zekânın yoğun şekilde kullanıldığı videolar otomatik olarak tespit edilip etiketlenecek. Yapay zekâyla üretilmiş fotogerçekçi görüntüler içeren videolara özellikle dikkat edilecek ve bu videoları "AI üretimi" olarak etiketlemek için içerik üreticilerinin beyanına bağlı kalınmayacak. Eğer bir içerik üreticisi videosunda yapay zekâ kullandığını belirtmez ancak YouTube'un sistemleri videoda yoğun AI kullanımını tespit ederse, ilgili etiket otomatik olarak eklenecek.

YouTube, yapay zeka içeriklerine yönelik etiketleri daha görünür hâle getiriyor

Aslında YouTube, 2024 yılından bu yana içerik üreticilerinden yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda bunu izleyicilere açıklamalarını istiyor. Ancak mevcut sistemde bu bilgiler çoğunlukla video açıklama bölümünün içinde yer aldığı için pek çok kullanıcı tarafından fark edilmiyordu. Şirket şimdi bu etiketleri çok daha görünür bir konuma taşıyor. Yeni sistemle birlikte yapay zekâ etiketi doğrudan video oynatıcısının altında (açıklama bölümünün üstüne gelecek şekilde) gösterilecek. YouTube Shorts videolarında ise etiket doğrudan videonun üzerinde bir katman olarak yer alacak. Böylece kullanıcılar, videoyu izlemeye başladıkları anda içeriğin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını görebilecek.

Yapay Zekâ Etiketi Videoların Performansını Etkilemeyecek

YouTube'un özellikle vurguladığı noktalardan biri de bu etiketlerin videoların performansını doğrudan etkilemeyecek olması. Şirket, yapay zekâ etiketi taşıyan videoların öneri algoritmasında geri plana atılmayacağını ve para kazanma haklarında da herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtiyor. Yani bu uygulama bir yaptırım mekanizmasından ziyade, şeffaflığı artırmaya yönelik bir bilgilendirme sistemi olarak kullanılacak.

Öte yandan içerik üreticileri, videolarının yanlışlıkla yapay zekâ etiketi aldığını düşünürlerse YouTube Studio üzerinden itiraz edip açıklama durumunu değiştirebilecekler.

