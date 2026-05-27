    Microsoft halen daha Copilot’a yer bulamadı

    Microsoft’un en büyük yapay zekâ yatırımı olan Copilot halen daha tam olarak entegrasyon sağlayamadı. Firma bir ileri iki geri güncellemelerle kullanıcıları memnun edemiyor.

    Yapay zekâ yarışında rakiplerinden geri kalmamak için yoğun bir şekilde hizmetlerine CoPilot özellikleri entegre eden Microsoft, işi arapsaçına döndürdü. Ayda bir firma Copilot modülünün yerini değiştiriyor.

    Geçtiğimiz hafta Word, Excel ve Powerpoint araçları için Copilot simgesinin nerede duracağına dair seçenek özelliği ekleyen Microsoft, bu hafta da Windows 11 işletim sisteminde yeni bir Copilot düzenlemesi test ediyor.

    Gelen bilgilere göre Microsoft Copilot aracını masaüstünüzün yanına sabitleme fikrine geri dönüyor. Yeni güncelleme, Copilot'ı ekranın sol veya sağ kenarına sabitleyerek açık uygulamaları otomatik olarak yeniden boyutlandırıyor ve yan panel olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, Copilot'ı bağımsız uygulama, küçük pencere veya yan panel olarak kullanabilme esnekliğine sahip oluyor.

    Bununla birlikte yeni yan panel tasarımı, özellikle küçük ekranlarda kullanılabilir ekran alanını daraltması nedeniyle eleştiriliyor. Yan paneli kullanmak istemeyenler için Copilot, Grup İlkesi veya Windows Kayıt Defteri üzerinden devre dışı bırakılabiliyor. Yeni yan panel özelliği şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuluyor ve geniş çaplı bir dağıtım tarihi henüz açıklanmadı.

