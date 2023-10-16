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    Evlerdeki camlardan yüksek enerji elde etmede 2. perde

    Enerji elde ettiğimiz kaynakları arttırırken binanın kendisinin üretmesini sağlamak ana amacımız. Bunun için görüntüyü engellemeyen, şeffaf ama elektrik üreten pencereler geliyor. 

    Avustralya merkezli temiz enerji şirketi ClearVue, çoğu kişinin olmaz dediği hem ışığı geçirip hem de enerji üreten pencereleri geliştirmeyi başardı. Bunu ise güneş ışığındaki UV ve IR (mor ötesi ve kırmızı ötesi) ışınlardan enerji elde ederek sağlamış görünüyor.

    ClearVue 2. jenerasyonla camlardan yüksek enerji elde ediyor

    Tabii ki tüm ışığı kullanamadığı için normal bir PV panel gibi elektrik üretemiyor onlardan oldukça düşük kalıyor. Fakat tamamı cam kaplı bazı binalar için bu etkili bir çözüm konumunda. Firma aslında 2019 yılından beri prototiplerini hazırlamış. Hatta 2021 yılında Murdoch Üniversitesi iş birliği ile bir serada 2021 yılından beri kendi üretimi özel elektrik üreten şeffaf camlar kullanıldı ve %40 oranında enerji tüketimi karşılanabildi.

    Sistem aslında çok basit şekilde çalışıyor. Bir kere bu yapı tam bir entegre cam ünitesi halinde satılıyor. Bu ünitenin cam pervaz içlerinde UV ve IR dalga boylarından elektrik üretecek özel PV’ler saklı. UV ve IR ışık ise iki cam panel arasından seçici ve yönlendirici film tabaka sayesinde yönlendiriliyor. Bu tabaka normal görünür ışığın %70’ine kadar geçirirken diğer kısımları PV’lere yönlendiriyor.

    ClearVue 2. jenerasyonla camlardan yüksek enerji elde ediyor Tam Boyutta Gör

    Firma bir önceki jenerasyonda metre kare başına 30 Watt maksimum enerji üretimi sağlarken yeni jenerasyon ile 100 Watt’a ulaşmayı başardı. Bu normal bir panelin üretimi olan metrekare başına 350 Watt’tan halen uzak ama bir yapı parçası ve binanın işlevini değiştirmemesi adına oldukça verimli.

    Firma 2. nesilde yaptığı yeniliklerden diğeri ise cam üreticilerinin hatlarını değiştirmeden üretimin sağlanması ve üretim süresini kısaltması.  Bu sayede bunu üretecek olan cam fabrikası cam üretimine sadece 5 dakika ekleyerek böyle bir panel üretebilecek buda şimdiki maliyetleri düşüreceği ön görülüyor.

    Önceki jenerasyondaki camın m2 fiyatının 400 Dolar olduğu bu fiyatın yeni jenerasyon ile düşmesi planlanıyor. Firmanın önündeki en büyük engel ise ürünün dünya piyasalarına cam üreticilerince lokal olarak sokulma zorunluluğu. Bir diğer zorluk ise bina camlarının tüm projelerde farklı olması nedeniyle ürünün tam bir standardının olmaması gösterilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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