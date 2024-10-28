Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali için Rusya’yı davet etti

Sinop Nükleer Güç Santrali, Rusya’ya davet
Lihaçev, yaptığı açıklamada “Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bize yaptığı bir teklif. Kendisi bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Ve şu anda Türkiye'deki varlığımızın Karadeniz'de bulunan Sinop sahasında olası genişlemesi konusunda hükümet düzeyinde istişarelerde bulunuyoruz” dedi.
Temmuz ayında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdiği bir röportajda Rosatom'un Sinop Nükleer Santrali'nin (Sinop NGS) inşasına yardımcı olmak için diğer ülkelerin şirketlerinden daha uygun olduğunu söylemişti. Sinop NGS, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor.
Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan santral 4 reaktörden oluşacak. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Bu santralin de "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil.
Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek
Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu