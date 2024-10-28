Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali için Rusya’yı davet etti

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Tam Boyutta Gör Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (Akkuyu NGS) inşası üzerinde çalışıyor ve ilk ünitede sona yaklaşıyor. Ancak görünüşe göre Rosatom, Türkiye’de ikinci bir santral daha inşa edecek. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev (Alexey Likhachev) bir Rus televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Sinop’ta ikinci bir nükleer santral inşası için Rosatom’a teklif sunduğunu açıkladı.

Sinop Nükleer Güç Santrali, Rusya’ya davet

Lihaçev, yaptığı açıklamada “Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bize yaptığı bir teklif. Kendisi bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Ve şu anda Türkiye'deki varlığımızın Karadeniz'de bulunan Sinop sahasında olası genişlemesi konusunda hükümet düzeyinde istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

Temmuz ayında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdiği bir röportajda Rosatom'un Sinop Nükleer Santrali'nin (Sinop NGS) inşasına yardımcı olmak için diğer ülkelerin şirketlerinden daha uygun olduğunu söylemişti. Sinop NGS, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor.

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Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan santral 4 reaktörden oluşacak. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Bu santralin de "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek

Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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