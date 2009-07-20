Club 3D düşük güç tüketimli GeForce 9800GT Green Edition modelini duyurdu

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Entegre grafik özellikli mini-bilgisayarlar için hazırladığı PCIe x1 uyumlu ekran kartlarıyla gündemde olan Hollanda merkezli Club 3D, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Ekran kartı üreticilerinin yeni nesil grafik yongalarına yoğunlaştığı günlerde bazı firmalar alternatif çözümlerle stoklarını eritmeyi hedefliyor. Club 3D tarafından duyurusu yapılan yeni model GeForce 9800GT Green Edition modelini temel alıyor ve düşük güç tüketimi iddiasıyla öne çıkıyor zira kartın standart GeForce 9800GT modellerine göre %30'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alan ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunan kart üzerinde 112x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekrankartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla da uyumlu. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni model aynı zamanda Nvidia'nın ciddi yatırım yaptığı CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Düşük güç tüketiminin yanı sıra özel tasarımıyla da öne çıkan kart ısı iletim teknolojisini temel alan soğutucu ile geliyor. Düşük güç tüketimine ek olarak özel tasarım soğutucusu ile standart GeForce 9800GT modellerinden daha serin ve sessiz çalıştığı ifade edilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.