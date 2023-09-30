Inside geliştiricisinden Cocoon satışa çıktı

Cocoon neler sunuyor?
Cocoon oyunu dünya içerisinde dünya olarak tanımlanan bir ortamda kozmik bir gizemi çözmeye çalışan karakterin maceralarını konu ediniyor. Her dünya karakterin sırtında taşıdığı kürelerin içerisinde yer alıyor ve bulmacaları çözebilmek için bu kürelerin mekaniklerini iyi anlamanız gerekiyor.
Farklı dünyalara yolculuk ederken karşınıza çıkan düşman ortamlarla mücadele ediyor, biyomekanik cihazları inceliyorsunuz. Her dünyanın bir gardiyanı var ve benzersiz savaşlarda yeni mekanikler geliştirerek düşmanın üstesinden geliyorsunuz. Cocoon oyunu masa üstü ve konsol platformları için indirmeye sunuldu. 2 haftalık bir süre için yüzde 20 indirimle 200TL olarak alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.