Inside geliştiricisinden Cocoon satışa çıktı

Tam Boyutta Gör LIMBO ve INSIDE yapımlarının baş oyun tasarımcısı Jeppe Carlsen elinden çıkan macera türündeki Cocoon geliştirme aşamasında aldığı ödüllerin yanında görsel olarak de etkileyici bir atmosfer sunuyor.

Cocoon neler sunuyor?

Cocoon oyunu dünya içerisinde dünya olarak tanımlanan bir ortamda kozmik bir gizemi çözmeye çalışan karakterin maceralarını konu ediniyor. Her dünya karakterin sırtında taşıdığı kürelerin içerisinde yer alıyor ve bulmacaları çözebilmek için bu kürelerin mekaniklerini iyi anlamanız gerekiyor.

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Farklı dünyalara yolculuk ederken karşınıza çıkan düşman ortamlarla mücadele ediyor, biyomekanik cihazları inceliyorsunuz. Her dünyanın bir gardiyanı var ve benzersiz savaşlarda yeni mekanikler geliştirerek düşmanın üstesinden geliyorsunuz. Cocoon oyunu masa üstü ve konsol platformları için indirmeye sunuldu. 2 haftalık bir süre için yüzde 20 indirimle 200TL olarak alınabiliyor.

Cocoon

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Cocoon oyunu indirmeye sunuldu