Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Botany Manor olacak. Botany Manor, rahatlatıcı bir birinci şahıs bulmaca oyunu. Oyun, Viktorya dönemi bir malikanede geçiyor ve oyuncular emekli bir botanikçi olan Arabella Greene rolünü üstleniyor. Bir dizi unutulmuş bitkiyi nasıl yetiştireceğini yeniden keşfettikten sonra, Arabella'nın asıl amacı bu yeniden keşfedilen bitkileri tekrar hayata döndürmek. Ayrıca bu hafta Pixel Gun 3D oyuncuları için Zehirli Retro Set paketi de ücretsiz sunuluyor.
Botany Manor ve Zehirli Retro Set, 5 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Definitely Not Fried Chicken'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: