    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun ve Pixel Gun 3D için aksesuar paketi hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 5 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Haftaya ne var? Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Botany Manor olacak. Botany Manor, rahatlatıcı bir birinci şahıs bulmaca oyunu. Oyun, Viktorya dönemi bir malikanede geçiyor ve oyuncular emekli bir botanikçi olan Arabella Greene rolünü üstleniyor. Bir dizi unutulmuş bitkiyi nasıl yetiştireceğini yeniden keşfettikten sonra, Arabella'nın asıl amacı bu yeniden keşfedilen bitkileri tekrar hayata döndürmek. Ayrıca bu hafta Pixel Gun 3D oyuncuları için Zehirli Retro Set paketi de ücretsiz sunuluyor.

    Botany Manor ve Zehirli Retro Set, 5 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Definitely Not Fried Chicken'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

