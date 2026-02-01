Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Botany Manor olacak. Botany Manor, rahatlatıcı bir birinci şahıs bulmaca oyunu. Oyun, Viktorya dönemi bir malikanede geçiyor ve oyuncular emekli bir botanikçi olan Arabella Greene rolünü üstleniyor. Bir dizi unutulmuş bitkiyi nasıl yetiştireceğini yeniden keşfettikten sonra, Arabella'nın asıl amacı bu yeniden keşfedilen bitkileri tekrar hayata döndürmek. Ayrıca bu hafta Pixel Gun 3D oyuncuları için Zehirli Retro Set paketi de ücretsiz sunuluyor.

Botany Manor ve Zehirli Retro Set, 5 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Definitely Not Fried Chicken'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Haftaya ne var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: