Epic Games pes etmiyor, Apple davasını Yüksek Mahkemeye taşıyor

Epic Games pes etmiyor
Uzun süren mahkeme süreci sonrasında Epic Games davayı kazanmıştı ancak Apple sonucu temyize götürmüş, temyiz mahkemesi de Apple’ı haklı bulmuştu. Epic Games kararı Yüksek Mahkemeye taşıyacağını bildirdi.
Epic Games uygulama mağazası kurallarının anti-tekel yasalarını ihlal ettiğini ve temyiz mahkemesinin yanlış bir karar verdiğini iddia ediyor. Yüksek Mahkeme başvuruyu kabul ederse geliştirici dünyası adına yeni bir süreç başlayacak. Bu noktada Yüksek Mahkemenin kararı gidişat açısından büyük önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.