Epic Games pes etmiyor, Apple davasını Yüksek Mahkemeye taşıyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın uygulama mağazasında geçerli olan gelir kesintisi pek çok geliştiricinin tepkisini çekiyor. Epic Games git gide önemli miktarlara ulaşan bu kesintilerin haksız olduğu ve geliştiricilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanmasına gerektiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Epic Games pes etmiyor

Uzun süren mahkeme süreci sonrasında Epic Games davayı kazanmıştı ancak Apple sonucu temyize götürmüş, temyiz mahkemesi de Apple’ı haklı bulmuştu. Epic Games kararı Yüksek Mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

Unity geliştirici ücretlerini değiştirdi 5 gün önce eklendi

Epic Games uygulama mağazası kurallarının anti-tekel yasalarını ihlal ettiğini ve temyiz mahkemesinin yanlış bir karar verdiğini iddia ediyor. Yüksek Mahkeme başvuruyu kabul ederse geliştirici dünyası adına yeni bir süreç başlayacak. Bu noktada Yüksek Mahkemenin kararı gidişat açısından büyük önem taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games ve Apple davası Yüksek Mahkemede