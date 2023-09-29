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    Anlık Bildirim

    Epic Games pes etmiyor, Apple davasını Yüksek Mahkemeye taşıyor

    Apple’ın uygulama mağazasında geliştiricilere fahiş vergiler uyguladığını iddia eden Epic Games temyiz mahkemesinden ret almıştı. Şimdi kararı Yüksek Mahkemeye taşıyor. 
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uygulama mağazasında geçerli olan gelir kesintisi pek çok geliştiricinin tepkisini çekiyor. Epic Games git gide önemli miktarlara ulaşan bu kesintilerin haksız olduğu ve geliştiricilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanmasına gerektiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

    Epic Games pes etmiyor

    Uzun süren mahkeme süreci sonrasında Epic Games davayı kazanmıştı ancak Apple sonucu temyize götürmüş, temyiz mahkemesi de Apple’ı haklı bulmuştu. Epic Games kararı Yüksek Mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

    Epic Games uygulama mağazası kurallarının anti-tekel yasalarını ihlal ettiğini ve temyiz mahkemesinin yanlış bir karar verdiğini iddia ediyor. Yüksek Mahkeme başvuruyu kabul ederse geliştirici dünyası adına yeni bir süreç başlayacak. Bu noktada Yüksek Mahkemenin kararı gidişat açısından büyük önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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