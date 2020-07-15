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    Çocuklara yönelik Kano PC artık daha yetenekli

    Kano PC tablet modeli değiştirilebilir bazı parçaları ve kodlamaya yönelik uygulamaları ile çocukların geleceğe yönelik projelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
    4 sa.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çocuklara yönelik Kano PC artık daha yetenekli
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    Çocukların bilgisayar bileşenleri ile kodlama üzerinde tecrübeye sahip olması amacıyla Kano girişimi ve Microsoft ortaklığında geliştirilen Kano PC ikisi-bir-arada tablet bilgisayar satışa çıkıyor.

    Kano PC özellikleri ve fiyatı

    Kano PC ilk duyurulduğunda Windows 10 S, Atom Z x5 işlemci gibi dönemine göre biraz zayıf kalan bileşenlere sahipti. Girişim projenin üzerinde çalışarak daha yetenekli bir ikisi-bir-arada tablet ortaya çıkardı.

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    11.6 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan Kano PC haliyle oldukça kalın bir profile sahip. Kasa içerisinde Intel Celeron N4000 işlemci, 4GB RAM DDR3L, 64GB (eMMC) bellek, çeşitli LED bildirim ışıkları, Bluetooth 5.0, WiFi N, USB Tip-C, USB 3.0 gibi özellikler yer alıyor.

    Çocuklara yönelik Kano PC artık daha yetenekli
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    Arka kısımdan bileşenler görülebiliyor ve tek tek bileşenlerin tanımlamaları yazılmış. Batarya ve hoparlör kablo ile bağlanmış ve değiştirme imkanına sahip. Firma belirli parçaların değiştirilebildiğini ifade ediyor. Kasa düşmelere karşı dayanıklı.

    Kutu içerisinde Kano Software Studio + Projects, Minecraft Education gibi yazılımlarla gelen Kano PC modeli 300$ fiyat etiketine sahip. Projenin dağıtımında Microsoft’un perakende kaynakları devreye girecek.



    https://kano.me/us/store/products/kano-pc/tech-specs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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