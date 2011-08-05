comScore: Amerika pazarında Android liderliği sürüyor

Akıllı telefonlara ve mobil işletim sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği araştırma, analizlerle sıkça karşımıza çıkan comScore, Mart 2011 ve Haziran 2011 tarihleri arasında Amerika'daki 30.000 akıllı telefon kullanıcısının tercihlerini gözlem altına aldı.

comScore'un araştırmasına göre Amerika pazarında %40.1'lik pay ile Android işletim sistemi liderliği sürüyor. Android'i %26.6 ile iOS, %23.4 ile BlackBerry OS, %5.8 ile Windows Phone 7 / Windows Mobile ve %2.0 ile Symbian OS izliyor. En büyük yükselişi %5.4 ile Android gösterirken, en büyük düşüş %3.7 ile BlackBerry OS'da. Symbian'ın payının %2'lere kadar gerilemesi dikkatlerden kaçmıyor.

Amerikalı tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına baktığımızda ise %69.6 ile mesaj gönderme birinci sırada. Mesajlaşmayı %40.1 ile internette sörf yapma, %39.5 ile akıllı telefona uygulamalar indirip bunları kullanma, %29.1 ile sosyal ağlara, blog sitelerine erişim, %26.9 ile oyunlar oynama ve %19 ile müzik dinleme izlemekte.



comScore'un üç aylık periyotta saptadığı bilgilere göre Amerika'da 13 yaş ve üzeri 234 milyon cep telefonu kullanıcısı bulunuyor. Bu kişilerden 78.5 milyonu akıllı telefon sahibi durumda.



