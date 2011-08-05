comScore: Amerika pazarında Android liderliği sürüyor

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Akıllı telefonlara ve mobil işletim sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği araştırma, analizlerle sıkça karşımıza çıkan comScore, Mart 2011 ve Haziran 2011 tarihleri arasında Amerika'daki 30.000 akıllı telefon kullanıcısının tercihlerini gözlem altına aldı.
comScore'un araştırmasına göre Amerika pazarında %40.1'lik pay ile Android işletim sistemi liderliği sürüyor. Android'i %26.6 ile iOS, %23.4 ile BlackBerry OS, %5.8 ile Windows Phone 7 / Windows Mobile ve %2.0 ile Symbian OS izliyor. En büyük yükselişi %5.4 ile Android gösterirken, en büyük düşüş %3.7 ile BlackBerry OS'da. Symbian'ın payının %2'lere kadar gerilemesi dikkatlerden kaçmıyor.
Amerikalı tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına baktığımızda ise %69.6 ile mesaj gönderme birinci sırada. Mesajlaşmayı %40.1 ile internette sörf yapma, %39.5 ile akıllı telefona uygulamalar indirip bunları kullanma, %29.1 ile sosyal ağlara, blog sitelerine erişim, %26.9 ile oyunlar oynama ve %19 ile müzik dinleme izlemekte.
comScore'un üç aylık periyotta saptadığı bilgilere göre Amerika'da 13 yaş ve üzeri 234 milyon cep telefonu kullanıcısı bulunuyor. Bu kişilerden 78.5 milyonu akıllı telefon sahibi durumda.
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Eminim öyle olur.
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Bıkmadınız Apple'dan kapak yemekten.
aynen katılıyorum usta...ayrıca ekliyorum...gerek fiyat açısından, gerekse çeşit açısından olsun bn ios'un birçok firmayla yarışabilceğini sanmıyorum ve fazla uzun ömür biçemiyorum....
-Androidçiler herzaman kullanıcı yanlısıdırlar.
-Herzaman donanım önemlidir.
-Bunları söyledikleri için kendilerini bilgili android platformunda usta ilan ederler.
-Aksi görüşü birisi gelip söylediğinde fanboy ilan ederler.
-Genelde rütbesi yüksek üyelerdir.
-Uzman sayarlar kendilerini android platformunda devamlı uygulama geliştirirler aletlerini hertürlü root rom işlemlerini yaparlar bu sayede kendilerini herzaman bu statüde görürler.
vb.
vb.
Uzatılabilir kısaca onlar savunurlar fanboy olmazlar başkası gelir savunur onun adı ''fanboy''dur.
O da ayrı bir komedi. Yıllardır bir gelişemedi gitti. Hele hele Android Market için ben bildim bileli "Daha çok yeni 1 seneye kalmaz Appstore'u geçecektir" geyiği döner. Bundan 3 yıl önce de dönüyordu bugün de dönüyor.
Ama Android Market 275 Bin uygulamada, Appstopre'da ise 550 bin uygulama var. Bir de aradaki nitelik (kalite) farkı da cabası.
Git biraz google, wikipedi falan kurcala. Kıçından uydurma.
Android ile iOS arasında sadece 1 yıl var. Hatta daha da ileri gideyim. Android Market ile Appstore arasında sadece 45 gün var.
Simdi savunmaya geçip Android gelismekte olan bir sistem diyecektim:D
Şunu da belirtmekte fayda var. Kalite olarakta dağlar var
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