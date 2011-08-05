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comScore: Amerika pazarında Android liderliği sürüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
1
35
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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comScore: Amerika pazarında Android liderliği sürüyor
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Akıllı telefonlara ve mobil işletim sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği araştırma, analizlerle sıkça karşımıza çıkan comScore, Mart 2011 ve Haziran 2011 tarihleri arasında Amerika'daki 30.000 akıllı telefon kullanıcısının tercihlerini gözlem altına aldı.
comScore'un araştırmasına göre Amerika pazarında %40.1'lik pay ile Android işletim sistemi liderliği sürüyor. Android'i %26.6 ile iOS, %23.4 ile BlackBerry OS, %5.8 ile Windows Phone 7 / Windows Mobile ve %2.0 ile Symbian OS izliyor. En büyük yükselişi %5.4 ile Android gösterirken, en büyük düşüş %3.7 ile BlackBerry OS'da. Symbian'ın payının %2'lere kadar gerilemesi dikkatlerden kaçmıyor.
Amerikalı tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına baktığımızda ise %69.6 ile mesaj gönderme birinci sırada. Mesajlaşmayı %40.1 ile internette sörf yapma, %39.5 ile akıllı telefona uygulamalar indirip bunları kullanma, %29.1 ile sosyal ağlara, blog sitelerine erişim, %26.9 ile oyunlar oynama ve %19 ile müzik dinleme izlemekte.
comScore'un üç aylık periyotta saptadığı bilgilere göre Amerika'da 13 yaş ve üzeri 234 milyon cep telefonu kullanıcısı bulunuyor. Bu kişilerden 78.5 milyonu akıllı telefon sahibi durumda.

comScore: Amerika pazarında Android liderliği sürüyor
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comScore: Amerika pazarında Android liderliği sürüyor
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silver021 8 yıl en beğenilen
android 2 yıldır var ios 5. yılına giricek neredeyse. hani bu derece yüksek atağa kalkması şaşırtıcıda olsa açıkçası ben sewindim bu duruma. çünkü appledan nefret ediyorum ! :)
android 2 yıldır var ios 5. yılına giricek neredeyse. hani bu derece yüksek atağa kalkması şaşırtıcıda olsa açıkçası ben sewindim bu duruma. çünkü appledan nefr...
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Stanislas Xavier 8 yıl
NIKEmRe
SANALKAPTAN Adroid çiler övünürken fanboy olmuyor biri çıkıp iPhone u savununca fanboy oluyor. Tamam o zaman siz droid li oyuncaklarinizla oynayın iPhone dan da uzak durun sizin isinize yaramaz bu. Zaten Flash ta yok. :)
-Androidçiler herzaman kullanıcı yanlısıdırlar. -Herzaman donanım önemlidir. -Bunları söyledikleri için kendilerini bilgili android platformunda usta ilan ederler. -Aksi görüşü birisi gelip söylediğinde fanboy ilan ederler. -Genelde rütbesi yüksek üyelerdir. -Uzman sayarlar kendilerini android platformunda devamlı uygulama geliştirirler aletlerini hertürlü root rom işlemlerini yaparlar bu sayede kendilerini herzaman bu statüde görürler. vb. vb. Uzatılabilir kısaca onlar savunurlar fanboy olmazlar başkası gelir savunur onun adı fanboydur.

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61gün 8 yıl
bir işletim sisteminin çok kullanılması o işletim sisteminin daha iyi olduğunun göstergesi midir?
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Callum 8 yıl
süper..
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darkaura 8 yıl
ios android rekabetini 1kisinin 10kisiyle kavgasina benzetmissiniz ama savas meydaninda bir tarafin sayisi az diye kimseye oncelik taninmaz. ve aynen bu dediginiz sebebden dolayi uzun vadede ios rekabetin gerisinde kalacak. bir tarafda yuzlerce firmalanin olusturdugu bir ekosistem ve sayisiz farkli secenek, diger tarafda 2-3modeliyle tek bir firma. iphone piyasadan silinir demiyorum. kaliteli urunleri ve sadik ifanlari sayesinde her zaman pazari olur. ama uzun vadede gitgide daha marjinal bir secim haline donusecek. tipki 90larin sonunda windows imac rekabetinde oldugu gibi.
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Erasmus78 8 yıl

darkaura

ios android rekabetini 1kisinin 10kisiyle kavgasina benzetmissiniz ama savas meydaninda bir tarafin sayisi az diye kimseye oncelik taninmaz. ve aynen bu dediginiz sebebden dolayi uzun vadede ios rekabetin gerisinde kalacak. bir tarafda yuzlerce firmalanin olusturdugu bir ekosistem ve sayisiz farkli secenek, diger tarafda 2-3modeliyle tek bir firma. iphone piyasadan silinir demiyorum. kaliteli urunleri ve sadik ifanlari sayesinde her zaman pazari olur. ama uzun vadede gitgide daha marjinal bir secim haline donusecek. tipki 90larin sonunda windows imac rekabetinde oldugu gibi.


Eminim öyle olur.

Munster'in yayınladığı sonuçlara göre katılımcıların %64'ü yeni telefonunun yeni bir iPhone olacağını belirtti. Bu oranın %29'u hali hazırda iPhone kullanıcısı. %28'i BlackBerry kullanıcısı iken %17'sini Android kullanıcıları oluşturuyor.

iPhone kullanıcılarının ise %94'ü sonraki telefonunun yeni bir iPhone modeli olacağını belirtmiş. Kalanlar ise bir Android telefonu alabileceğini belirtmiş.

Android kullanıcılarına geldiğimizde ise %42'si yeni bir iPhone almayı düşünebileceğini aktarmış. BlackBerry kullanıcılarında ise bu oran %67'ye kadar çıkıyor.


Link: donanimhaber.com/...

Bıkmadınız Apple'dan kapak yemekten.


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tachy58 8 yıl darkaura
darkaura

ios android rekabetini 1kisinin 10kisiyle kavgasina benzetmissiniz ama savas meydaninda bir tarafin sayisi az diye kimseye oncelik taninmaz. ve aynen bu dediginiz sebebden dolayi uzun vadede ios rekabetin gerisinde kalacak. bir tarafda yuzlerce firmalanin olusturdugu bir ekosistem ve sayisiz farkli secenek, diger tarafda 2-3modeliyle tek bir firma. iphone piyasadan silinir demiyorum. kaliteli urunleri ve sadik ifanlari sayesinde her zaman pazari olur. ama uzun vadede gitgide daha marjinal bir secim haline donusecek. tipki 90larin sonunda windows imac rekabetinde oldugu gibi.


aynen katılıyorum usta...ayrıca ekliyorum...gerek fiyat açısından, gerekse çeşit açısından olsun bn ios'un birçok firmayla yarışabilceğini sanmıyorum ve fazla uzun ömür biçemiyorum....
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jibe 8 yıl
Amerikada kriz var herkes paralı uygulama alamıyor ondan beleşino uygulamalı Androidli cihazlara yönelim olmuştur buda kimsenin aklına gelmemiştir sanırım. inanın fanboy deilim herzaman ezilenin yanındayım...
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SANALKAPTAN 8 yıl
Adroid çiler övünürken fanboy olmuyor biri çıkıp iPhone u savununca fanboy oluyor. Tamam o zaman siz droid li oyuncaklarinizla oynayın iPhone dan da uzak durun sizin isinize yaramaz bu. Zaten Flash ta yok. :)
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Python 8 yıl SANALKAPTAN
SANALKAPTAN

Adroid çiler övünürken fanboy olmuyor biri çıkıp iPhone u savununca fanboy oluyor. Tamam o zaman siz droid li oyuncaklarinizla oynayın iPhone dan da uzak durun sizin isinize yaramaz bu. Zaten Flash ta yok. :)


-Androidçiler herzaman kullanıcı yanlısıdırlar.
-Herzaman donanım önemlidir.
-Bunları söyledikleri için kendilerini bilgili android platformunda usta ilan ederler.
-Aksi görüşü birisi gelip söylediğinde fanboy ilan ederler.
-Genelde rütbesi yüksek üyelerdir.
-Uzman sayarlar kendilerini android platformunda devamlı uygulama geliştirirler aletlerini hertürlü root rom işlemlerini yaparlar bu sayede kendilerini herzaman bu statüde görürler.
vb.
vb.
Uzatılabilir kısaca onlar savunurlar fanboy olmazlar başkası gelir savunur onun adı ''fanboy''dur.
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alicons6 8 yıl
iphonun yapıp androdin yapamadığı ne var çok merak ediyorum.
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Erasmus78 8 yıl
@Panelci
O da ayrı bir komedi. Yıllardır bir gelişemedi gitti. Hele hele Android Market için ben bildim bileli "Daha çok yeni 1 seneye kalmaz Appstore'u geçecektir" geyiği döner. Bundan 3 yıl önce de dönüyordu bugün de dönüyor.
Ama Android Market 275 Bin uygulamada, Appstopre'da ise 550 bin uygulama var. Bir de aradaki nitelik (kalite) farkı da cabası.
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CodeX 8 yıl
Ne yazarsak yazalim, ne soylersek soyleyelim androzort cular yine bildigini okuyor. ios un tek basina bile piyasada onlarca firmaya kafa tutmasi ayri bir tez konusu. 1 e karsi 10 kisinin kavga ettigi adaletsiz bir kavga misali.
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Hobar 8 yıl
Androidçiler beleşçi adam arkadaş. Uygulamaya para veren yok pek. Bu yüzden uygulama geliştiriciler iosa yöneliyor.
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Erasmus78 8 yıl
@Silver21
Git biraz google, wikipedi falan kurcala. Kıçından uydurma.
Android ile iOS arasında sadece 1 yıl var. Hatta daha da ileri gideyim. Android Market ile Appstore arasında sadece 45 gün var.
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panelci 8 yıl

Erasmus78
@Silver21
Git biraz google, wikipedi falan kurcala. Kıçından uydurma.
Android ile iOS arasında sadece 1 yıl var. Hatta daha da ileri gideyim. Android Market ile Appstore arasında sadece 45 gün var.

Simdi savunmaya geçip Android gelismekte olan bir sistem diyecektim:D
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mertgraph1979 8 yıl
@Silver21

Git biraz google, wikipedi falan kurcala. Kıçından uydurma.
Android ile iOS arasında sadece 1 yıl var. Hatta daha da ileri gideyim. Android Market ile Appstore arasında sadece 45 gün var.


Şunu da belirtmekte fayda var. Kalite olarakta dağlar var
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Adoring 8 yıl
bende apple'ı fazla sevmiyorum ama adamlar yapıyor :)
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