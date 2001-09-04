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Compact Flash Kart Üreticisi SanDisk Türkiye'de

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
144
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Dünyanın en güçlü Compact Flash kart üreticisi SanDisk, Turanlı Elektronik sayesinde Türkiye'ye geldi. Niye bu kadar önemli derseniz. Dün akşam katıdığım Basın Toplantısında anlatılan şeyler gösterilebilir. Compact Flash'ler (CF) ve MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital) ve Smart Media ürünleri , masa üstü makinalar için okuyucu ve çeşitli SD'den CF'e CF'den Typr II çevirici adaptörleri ile oldukça ilginç bir firma.

Compact Flash kartların kullanım alanaları ise %85 ile Dijital Fotoğraf Makinaları, Avuç içi bilgisayarlar, Mp3 Playerlar ve son zamanlarda Digital Video Kameralar bile gösteriliyor. Hatta Japonyada CF içindeki yemek tarifi okuyabilen MicroWave'ler bile şu anda satılıyor.

Daha ayrıntılı bilgiyi Türkçe olarak aşağıdaki adresten İngilizce sitesi www.sandisk.com'dan ulaşabilirsiniz.
http://www.turanli.com.tr/sandisk.asp Yorum Yaz
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