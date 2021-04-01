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    COMPUTEX 2021 yine çevrim içi düzenlenecek

    Pandemide yeni bir dalganın başlaması ve aşılamanın yavaş ilerlemesi fuar hayallerini yine suya düşürdü. COMPUTEX 2021 bu yılı da çevrim içi olarak geçirme kararı aldı.
    01 Nisan 2021, 10:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    COMPUTEX 2021 yine çevrim içi düzenlenecek

    Geçen yılın başlarında pandemi nedeniyle dev teknoloji fuarları birer birer ertelenirken bu yıla umutla bakılıyordu. Ne var ki pandemi etkisini kaybetmeyince umutlar suya düştü. Bu yıl da fuarlar çevrim içi devam ediyor.

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    COMPUTEX 2021 çevrim içi

    Pandeminin gidişatına göre bu yıl yüz yüze düzenlenme planları olan COMPUTEX fuarı da ısrarından vazgeçti ve çevrim içi etkinliklere yöneldi. Öncekinin aksine bu kez 1 ay süren bir fuar olacak.

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    31 Mayıs tarihinde başlayacak olan COMPUTEX 2021 fuarı 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Zamanın daha geniş olması sayesinde büyük ölçekli bir sanal etkinlik olması planlanıyor. Yani daha fazla tanıtım ve sanal atölye gibi çalışmalar mümkün olacak.

    TAITRA düzenleme oganizasyonu COVID-19 salgınının yeni bir dalgaya girdiğini ve bitecek gibi de görünmediğini, bu bakımdan fuarı sanal olarak düzenlemeye karar verdiklerini belirtiyor. Fuar #COMPUTEXVirtual ve #InnoVEXVirtual etiketi ile sosyal medyada tanıtılacak.



    https://www.techpowerup.com/280413/computex-2021-physical-show-cancelled-will-be-held-online-only
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olması gerekende bu zaten
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