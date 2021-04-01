COMPUTEX 2021 yine çevrim içi düzenlenecek

Geçen yılın başlarında pandemi nedeniyle dev teknoloji fuarları birer birer ertelenirken bu yıla umutla bakılıyordu. Ne var ki pandemi etkisini kaybetmeyince umutlar suya düştü. Bu yıl da fuarlar çevrim içi devam ediyor.

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COMPUTEX 2021 çevrim içi

Pandeminin gidişatına göre bu yıl yüz yüze düzenlenme planları olan COMPUTEX fuarı da ısrarından vazgeçti ve çevrim içi etkinliklere yöneldi. Öncekinin aksine bu kez 1 ay süren bir fuar olacak.

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31 Mayıs tarihinde başlayacak olan COMPUTEX 2021 fuarı 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Zamanın daha geniş olması sayesinde büyük ölçekli bir sanal etkinlik olması planlanıyor. Yani daha fazla tanıtım ve sanal atölye gibi çalışmalar mümkün olacak.

TAITRA düzenleme oganizasyonu COVID-19 salgınının yeni bir dalgaya girdiğini ve bitecek gibi de görünmediğini, bu bakımdan fuarı sanal olarak düzenlemeye karar verdiklerini belirtiyor. Fuar #COMPUTEXVirtual ve #InnoVEXVirtual etiketi ile sosyal medyada tanıtılacak.

https://www.techpowerup.com/280413/computex-2021-physical-show-cancelled-will-be-held-online-only

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