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    Akıllı düdüklü tencere airfryer eklentisi ile geliyor

    CookingPal akıllı düdüklü tencere yüksek seviyedeki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Airfryer eklentisi ile de mutfağınızda ikinci bir pişiriciye gerek bırakmıyor. 
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    CookingPal Tam Boyutta Gör
    Son dönemin en popüler mutfak gereçlerinden airfryer da yavaş yavaş akıllanıyor. CES 2023 elektronik fuarına gelen CookingPal adlı akıllı düdüklü tencere airfryer eklentisi ile bir ilke imza atıyor.

    CookingPal özellikleri ve fiyatı

    Düdüklü tencere olarak da bildiğimiz mutfak gereci uzun süredir dijital bir basınçlı pişirici şeklinde satılmaktaydı. Akıllı özellikler de kazanan basınçlı pişirici şimdi airfryer görevi de görüyor.

    CookingPal dünyanın en güvenli basınçlı pişiricisi olma iddiasında. Güvenlik sensörlerinin yanı sıra otomatik basınç boşaltma ve sabit menteşeli kapak da buna katkı sağlıyor. 4.3 inçlik ekranında ayarlar sunulurken mobil uygulamada ise pek çok tarif, öneri ve şeflerle eğitim gibi ayrıntılar yer alıyor.

    Haşlama, buz çözme, yavaş ısıtma, ağırlık ölçme gibi özellikleri olan tencerenin bir de Airfryer eklentisi bulunuyor. Bu eklenti ile yine kızartma, rosto ve ızgara gibi işlemler kontrol edilebiliyor. CookingPal tencere 279$ iken Airfryer eklentisi de 119$ seviyesinden satılacak.

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