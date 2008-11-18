Cooler Master bazı işlemci soğutucuları için Nehalem montaj kiti hazırladı

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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini esas alan Core i7 serisi işlemcileriyle birlikte soket değişikliğine giderek LGA775 formundan LGA1366'ya geçmesi komponent üreticilerini de harekete geçirdi. Soğutma çözümleri üzerine çalışan firmalar, Intel'in Core i7 serisi işlemcileri için yeni soğutucular hazırlamanın yanı sıra pazarda var olan ve satışı devam eden mevcut soğutucularını da X58 yonga setli anakartlarda Core i7 serisi işlemcilerle birlikte kullanılabilmesine olanak tanıyan montaj kitleri de hazırlıyorlar.

Noctua ve Thermaltake firmalarını takiben Cooler Master da pazarda var olan bazı işlemci soğutucuları için hazırladığı Core i7 montaj kitini gün ışığına çıkardı. Gelen bilgilere göre yeni kit firmanın V8, Hyper Z600, Hyper Z600R, Hyper N620, Hyper N520, Hyper 212 ve GeminII S isimli işlemci soğutucularıyla birlikte kullanılabilecek ayrıca bahsi geçen soğutucların kutu içeriğine de dahil edilecek. Cooler Master'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni montaj kiti hakkında henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.