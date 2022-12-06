Wall-E gerçek oldu: Cooler Master Orb X oyuncu bölmesini duyurdu

Cooler Master Orb X özellikleri
Cooler Master Orb X teknik özellikler kısmında aslında oldukça vaatkar. Hakiki deriden yapılan ayarlanabilir koltuk, bel ve bacak desteğine sahip durumda. Orb X’in kubbe şeklindeki üst kısmı da aynı şekilde ayarlanabiliyor ve monitörleri göz hizasına kadar indirerek odağı artırıyor. Monitörlerden söz etmişken Orb X, tek bir 34 inç monitör veya üç adede kadar 27 inç monitör yapılandırmasını destekliyor. Bunun yanında ürünün iç kısmında surround ses sistemi de yer almakta.
1881 mm x 1810 mm x 2088 mm ebatlarında ve 343 kilogram ağırlığında olan Orb X, RGB desteğine de sahip. Öte yandan elbette ürün tek başına çalışmıyor. PC veya konsolunuzu koyabileceğiniz gizli bir bölmesi bulunuyor ve buraya kurulumunuzu entegre etmeniz gerekiyor.
Kaynakça https://www.engadget.com/cooler-master-orb-x-announced-173910004.html https://www.coolermaster.com/catalog/immersive/station/orb-x/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım