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    Anlık Bildirim

    Wall-E gerçek oldu: Cooler Master Orb X oyuncu bölmesini duyurdu

    Cooler Master, çok amaçlı istasyonu Orb X’i resmen duyurdu. Öte yandan Orb X’in genel yapısı ve tasarımı Wall-E animasyonunda insanların bulunduğu bölmeleri akıllara getirdi.
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    Cooler Master Orb X oyuncu bölmesini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Bugünden itibaren Cooler Master, insanların Orb X "çok amaçlı istasyonunun" bekleme listesine kaydolmasına izin veriyor. Firma, Orb X ile iş, eğlence ve oyun kullanımına yönelik çok çeşitli ihtiyaçları karşılamayı ve bunu yaparken de çevreden izole olmanızı hedefliyor. Esasında ürün Wall-E animasyonunda insanların yaşadıkları kapsülleri de akıllara getirmekte.

    Cooler Master Orb X özellikleri

    Cooler Master Orb X teknik özellikler kısmında aslında oldukça vaatkar. Hakiki deriden yapılan ayarlanabilir koltuk, bel ve bacak desteğine sahip durumda. Orb X’in kubbe şeklindeki üst kısmı da aynı şekilde ayarlanabiliyor ve monitörleri göz hizasına kadar indirerek odağı artırıyor. Monitörlerden söz etmişken Orb X, tek bir 34 inç monitör veya üç adede kadar 27 inç monitör yapılandırmasını destekliyor. Bunun yanında ürünün iç kısmında surround ses sistemi de yer almakta.

    1881 mm x 1810 mm x 2088 mm ebatlarında ve 343 kilogram ağırlığında olan Orb X, RGB desteğine de sahip. Öte yandan elbette ürün tek başına çalışmıyor. PC veya konsolunuzu koyabileceğiniz gizli bir bölmesi bulunuyor ve buraya kurulumunuzu entegre etmeniz gerekiyor.

    Cooler Master Orb X oyuncu bölmesini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Ek olarak Cooler Master Orb X, geniş bir pazara veya kitleye hitap etmiyor. Ayrıca Orb X benzeri ürünleri geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Akıllara ilk olarak Acer Predator Thronos geliyor ve fiyatı yaklaşık 20.000 Dolar civarındaydı. Cooler Master tarafındansa Orb X için herhangi bir fiyat bilgisi ve çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak ürünün 12.000 ila 14.000 Dolar arasında olacağı ve yıl sonunda satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/cooler-master-orb-x-announced-173910004.html https://www.coolermaster.com/catalog/immersive/station/orb-x/
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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