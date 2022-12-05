Tam Boyutta Gör AMD bir süre önce Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatlarını alışveriş çılgınlığı dönemlerinde indirime gitmişti. Görünüşe göre bu fiyatlar kalıcı olacak zira Black Friday ve Cyber Mondey dönemleri bitmiş olsa da AMD fiyatlarda değişime gitmedi.

AMD'nin indirimi kalıcı oldu

İndirim dönemlerinde hem AMD’nin resmi anlaşmalı satış noktaları hem de diğer perakende satıcılar Ryzen 7000 serisi işlemcileri “fırsat” etiketli fiyatlarla satmaya başlamıştı. Ryzen 7000 serisinin çıkış fiyatlarından yaklaşık yüzde 20 daha uygun olan bu fiyatlar indirim dönemleri bitmiş ve “fırsat” etiketleri kaldırılmış olsa da aynı etiket fiyatından satılmaya devam ediyor. Üstelik sadece belirli bir pazar için değil ABD, Çin ve Avrupa’daki çeşitli perakendeciler indirimli fiyatları sürdürüyor.

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Dolayısıyla AMD’nin yapmış olduğu indirimler Ryzen 7000 serisi için geçerli olmaya devam edecek ve fiyatlar lansman sırasında duyurulan fiyatlara yükseltilmeyecek.

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 7000 ailesinde 125 Dolar’a varan indirimler yapmıştı. Serinin tepe modeli Ryzen 9 7950X’in fiyatı 699 Dolar’dan 574 Dolar’a, Ryzen 9 7900X’in fiyatı 549 Dolar’dan 440 Dolar’a, Ryzen 7 7700X’in fiyatı 399 Dolar’dan 349 Dolar’a ve son olarak Ryzen 5 7600X’in fiyatı da 299 Dolar’dan 249 Dolar’a düşürülmüştü. AMD önümüzdeki ay X’siz Ryzen 7000 işlemcilerini duyuracak ve 2023’ün ilk çeyreğinde Ryzen 7000X3D işlemcileri tanıtılacak. Bu fiyatlar muhtemelen diğer ürünlere yer açmak için yapılmış durumda.

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AMD Ryzen 7000 fiyatları düşük kalmaya devam ediyor