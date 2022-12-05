AMD Ryzen 7000 fiyatları düşük kalmaya devam ediyor

AMD'nin indirimi kalıcı oldu
İndirim dönemlerinde hem AMD’nin resmi anlaşmalı satış noktaları hem de diğer perakende satıcılar Ryzen 7000 serisi işlemcileri “fırsat” etiketli fiyatlarla satmaya başlamıştı. Ryzen 7000 serisinin çıkış fiyatlarından yaklaşık yüzde 20 daha uygun olan bu fiyatlar indirim dönemleri bitmiş ve “fırsat” etiketleri kaldırılmış olsa da aynı etiket fiyatından satılmaya devam ediyor. Üstelik sadece belirli bir pazar için değil ABD, Çin ve Avrupa’daki çeşitli perakendeciler indirimli fiyatları sürdürüyor.
Dolayısıyla AMD’nin yapmış olduğu indirimler Ryzen 7000 serisi için geçerli olmaya devam edecek ve fiyatlar lansman sırasında duyurulan fiyatlara yükseltilmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım