Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7000 fiyatları düşük kalmaya devam ediyor

    AMD, yeni Ryzen 7000 işlemcilerinde Black Friday ve Cyber Mondey dönemleri sırasında indirime gitmişti. Bu dönemlerin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen AMD fiyatları yükseltmedi.
    Oy Ver
    AMD Ryzen 7000 fiyatları düşük kalmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    AMD bir süre önce Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatlarını alışveriş çılgınlığı dönemlerinde indirime gitmişti. Görünüşe göre bu fiyatlar kalıcı olacak zira Black Friday ve Cyber Mondey dönemleri bitmiş olsa da AMD fiyatlarda değişime gitmedi.

    AMD'nin indirimi kalıcı oldu

    İndirim dönemlerinde hem AMD’nin resmi anlaşmalı satış noktaları hem de diğer perakende satıcılar Ryzen 7000 serisi işlemcileri “fırsat” etiketli fiyatlarla satmaya başlamıştı. Ryzen 7000 serisinin çıkış fiyatlarından yaklaşık yüzde 20 daha uygun olan bu fiyatlar indirim dönemleri bitmiş ve “fırsat” etiketleri kaldırılmış olsa da aynı etiket fiyatından satılmaya devam ediyor. Üstelik sadece belirli bir pazar için değil ABD, Çin ve Avrupa’daki çeşitli perakendeciler indirimli fiyatları sürdürüyor.

    Dolayısıyla AMD’nin yapmış olduğu indirimler Ryzen 7000 serisi için geçerli olmaya devam edecek ve fiyatlar lansman sırasında duyurulan fiyatlara yükseltilmeyecek.

    AMD Ryzen 7000 fiyatları düşük kalmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 7000 ailesinde 125 Dolar’a varan indirimler yapmıştı. Serinin tepe modeli Ryzen 9 7950X’in fiyatı 699 Dolar’dan 574 Dolar’a, Ryzen 9 7900X’in fiyatı 549 Dolar’dan 440 Dolar’a, Ryzen 7 7700X’in fiyatı 399 Dolar’dan 349 Dolar’a ve son olarak Ryzen 5 7600X’in fiyatı da 299 Dolar’dan 249 Dolar’a düşürülmüştü. AMD önümüzdeki ay X’siz Ryzen 7000 işlemcilerini duyuracak ve 2023’ün ilk çeyreğinde Ryzen 7000X3D işlemcileri tanıtılacak. Bu fiyatlar muhtemelen diğer ürünlere yer açmak için yapılmış durumda.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 11 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız