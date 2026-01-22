Giriş
    OpenAI, küresel yatırım arayışında rotayı Orta Doğu’ya çevirdi

    OpenAI, yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni yatırım turu için Orta Doğu’daki egemen varlık fonlarıyla masaya oturdu. CEO Sam Altman, temaslar kapsamında BAE’de bulunuyor.

    OpenAI, küresel yatırım arayışında rotayı Orta Doğu’ya çevirdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanının en etkili şirketlerinden OpenAI, çok milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için Orta Doğu’daki egemen varlık fonlarıyla görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket, henüz bağlayıcı anlaşmalar imzalamamış olsa da görüşmeler doğrultusunda planlanan turun yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.

    Sam Altman BAE’de

    Kaynaklara göre OpenAI CEO’su Sam Altman, yatırım temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde yatırım turunun yılın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Ancak bu takvimin de müzakerelerin seyrine bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

    Şirket, geçtiğimiz yıl SoftBank liderliğinde 40 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamlayarak özel teknoloji yatırımları tarihinde rekor kırmıştı. Bu turda Microsoft başta olmak üzere Coatue, Altimeter ve Thrive gibi mevcut yatırımcılar da yer almıştı. Buna ek olarak OpenAI, Ekim ayında tamamlanan 6,6 milyar dolarlık hisse satışı ile şirket değerlemesini 500 milyar dolara taşıdı. OpenAI’ın halihazırda 1.4 trilyon dolarlık AI yatırım taahhüdü bulunuyor.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

