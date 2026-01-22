OpenAI, küresel yatırım arayışında rotayı Orta Doğu’ya çevirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanının en etkili şirketlerinden OpenAI, çok milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için Orta Doğu’daki egemen varlık fonlarıyla görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket, henüz bağlayıcı anlaşmalar imzalamamış olsa da görüşmeler doğrultusunda planlanan turun yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Sam Altman BAE’de

Kaynaklara göre OpenAI CEO’su Sam Altman, yatırım temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde yatırım turunun yılın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Ancak bu takvimin de müzakerelerin seyrine bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

Şirket, geçtiğimiz yıl SoftBank liderliğinde 40 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamlayarak özel teknoloji yatırımları tarihinde rekor kırmıştı. Bu turda Microsoft başta olmak üzere Coatue, Altimeter ve Thrive gibi mevcut yatırımcılar da yer almıştı. Buna ek olarak OpenAI, Ekim ayında tamamlanan 6,6 milyar dolarlık hisse satışı ile şirket değerlemesini 500 milyar dolara taşıdı. OpenAI’ın halihazırda 1.4 trilyon dolarlık AI yatırım taahhüdü bulunuyor.

