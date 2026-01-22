Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye ile İngiltere arasında hidrojen yakıtlı tren işbirliği kuruldu

    Türkiye ile İngiltere arasında hidrojen yakıtlı tren projesi için iş birliği imzalandı. Projede TÜRASAŞ merkez rol üstlenerek yerli ve çevreci demir yolu teknolojileri geliştirecek.

    Türkiye ile İngiltere arasında hidrojen yakıtlı tren işbirliği Tam Boyutta Gör
    Türkiye, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere ile iş birliği protokolü imzalandı. Proje çerçevesinde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), hidrojen yakıtlı tren teknolojilerinin geliştirilmesinde merkezi rol üstlenecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iş birliği protokolünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda imzalandığını duyurdu. Protokole, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris imza attı.

    İngiltere teknik destek sağlayacak

    Bakan Uraloğlu, imzalanan protokolün yalnızca demir yolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşürdüğüne dikkat çeken Uraloğlu, bu trenlerin yolculara daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sunduğunu ifade etti.

    İş birliği kapsamında İngiltere tarafının projeye akademik ve teknik destek sağlayacağına işaret eden Uraloğlu, sürecin uluslararası bilgi birikimiyle güçlendirileceğini belirtti. Bu noktada TÜRASAŞ’ın üstleneceği role özellikle dikkat çekildi.

    Türkiye ile İngiltere arasında hidrojen yakıtlı tren işbirliği Tam Boyutta Gör

    Bakan Uraloğlu, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ, projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte, kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek. Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir AR-GE niteliği taşımakta olup, tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak.”

    Uraloğlu, protokol kapsamında tasarımdan sistem mimarisine, güç elektroniğinden enerji yönetimi ve emniyet sistemlerine kadar pek çok teknik alanda bilgi ve teknik destek sağlanacağını aktardı.

    Uraloğlu, hidrojen yakıtlı tren projesinin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da stratejik değer taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

    Amacımız, hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymak. Bu yöndeki çalışmalarımızla, TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz. Proje, uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte de belirleyici rol oynayacak. Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lanetli insan belirtileri akakçe güvenilir mi 1.5 üst ne demek bahçeye kedi gelmemesi için 2 milyona alınacak sıfır arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum