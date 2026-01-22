İngiltere’de yeni evlerde güneş paneli zorunlu oluyor

Warm Homes Plan adı verilen bu program, milyonlarca hanede çatı tipi güneş enerjisi sistemleri, batarya depolama çözümleri ve ısı pompalarının kurulmasını desteklemeyi amaçlıyor. Hükümet, bu adımın 2030’a kadar çatı üstü güneş enerjisine sahip konut sayısını üç katına çıkarma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.
2030’a kadar 3 milyon haneye güneş paneli
İngiltere hükümetine göre Warm Homes Plan, 2030 yılına kadar yaklaşık 3 milyon evin çatısına güneş paneli kurulmasını mümkün kılabilir. Yapılan projeksiyonlar, önümüzdeki beş yılda kurulacak çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin, son 15 yılda kurulanların iki katına ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da ülkedeki güneş enerjili konut sayısının üç katına çıkması anlamına geliyor.
Programın finansman ayağında hem hibeler hem de devlet destekli krediler önemli rol oynuyor. Düşük faizli kredi mekanizmasının nasıl işleyeceğine dair detayların, finans sektörü ve tüketici gruplarıyla yapılacak istişarelerin ardından 2026 içinde açıklanması bekleniyor. Hibe tarafında ise düşük gelirli haneler için evin yapısına ve uygun teknolojilere göre tamamen ücretsiz yükseltmeler sunulacak. Bu destek, ortalama 9 bin ila 12 bin sterlin maliyete sahip güneş paneli ve batarya depolama sistemlerinin tamamen devlet tarafından finanse edilmesini de kapsayabilecek.
Clean Power Action Plan kapsamında İngiltere, 2030’a kadar 45-47 GW aralığında güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyor. Bu rakam, Kasım 2025 itibarıyla kaydedilen 21,5 GW’lık mevcut kapasitenin yaklaşık iki katından fazla bir büyümeye işaret ediyor.
Türkiye için de benzer program yapılmalı
Türkiye, ortalama yıllık güneşlenme saati açısından İngiltere'den çok daha avantajlı. Ember verilerine göre Türkiye'nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli en az 120 GW seviyesinde. Bu kapasite ile yıllık üretim potansiyeli ise 148 TWh. Yani kabaca Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 40'ını bu şekilde sağlamak mümkün. Üstelik bu sayede milyarlarca dolarlık elektrik sübvansiyonu tasarrufu da sağlanabilir. Ancak yine de henüz bu alanda atılmış somut bir adım bulunmuyor. İngiltere'deki gibi büyük bir programın hazırlanması zaman alabilir ancak en azından konut tipi güneş enerjisi sistemlerinin önündeki bürokratik engellerin hafifletilmesi bile ciddi kolaylık sağlayacaktır. Türkiye'de konutların büyük bölümü apartmanlardan oluşuyor ve çatı alanlarının kullanımı için kat maliklerinin oy birliği veya yüksek çoğunlukla onayı gerekiyor. Bu durum, teknik olarak mümkün olsa bile karar alma süreçlerini fiilen kilitliyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2026/01/21/uk-to-spend-20-billion-on-home-energy-upgrades-solar-mandatory-for-new-homes/ https://ember-energy.org/tr/analizler/catilarda-120-gwtan-fazla-potansiyel-mevcut