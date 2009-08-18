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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi; Sentinel Advance

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi; Sentinel Advance
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Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleri ile komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Cooler Master, oyuncular için hazırladığı yeni fare modelini kullanıma sunuyor. Firmanın Sentinel Advance isimli yeni oyuncu faresi , Philips Twin-Eye lazer teknolojisini temel alıyor ve 5600 DPI olarak belirlenen yüksek çözünürlüklü sensörü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Ağırlık denge sistemine sahip olan ve durum bilgisi için üzerinde OLED ekran da bulunan Sentinel Advance, profil kayıtları için 64 Kb büyüklüğünde entegre bellek birimi ile birlikte geliyor. Kullanıcılar OLED ekranı üzerinden DPI ayarlarını takip edebildiği gibi özel bir uygulama ile örneğin kendi takımlarının logosunu da ekran üzerinden gösterebiliyorlar.

Cooler Master Sentinel'in öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise Octoshade LED adı verilen özel ışıklandırması. Zira yapılan açıklamalara göre fare üzerinde far görevi gören iki adet ön ve orta kısma yerleştirilen, 6 renkli üst LED aydınlatması bulunuyor. Yurt dışında 60 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulacak Cooler Master Sentinel Advance'in önümzüdeki günlerde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.


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ErshaNKuNeRy 7 yıl
140 TL falan olur bu bizde bence Vatana gelirse %25 de alınır :)
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saintroyo 7 yıl ErshaNKuNeRy
ErshaNKuNeRy

140 TL falan olur bu bizde bence Vatana gelirse %25 de alınır :)

tarihe bakmadın sanırım hocam 3 senelik haber bu.. üretimden kalkmış dahi olabilir.
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buraoca2 10 yıl
Şekli biraz daha janjanlı olabilirmiş. Fazla sade olmuş. Fakat en önemlisi acaba ülkemizdeki fiyatlandırması ne olacak?
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Duncan Idaho 10 yıl
Kablosuz fare istiyorum
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ufuks36 10 yıl
Ve Coolermaster fareyi yarattı :)
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StreamRolleR 10 yıl
işte bunu alırım:D
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waltran 10 yıl
fena fare :D
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Master_Evil 10 yıl
cmye bak sen 5600 dpi
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Fare, oyuncu faresi ve cooler master
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