Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi; Sentinel Advance

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Kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleri ile komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Cooler Master, oyuncular için hazırladığı yeni fare modelini kullanıma sunuyor. Firmanın Sentinel Advance isimli yeni oyuncu faresi , Philips Twin-Eye lazer teknolojisini temel alıyor ve 5600 DPI olarak belirlenen yüksek çözünürlüklü sensörü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Ağırlık denge sistemine sahip olan ve durum bilgisi için üzerinde OLED ekran da bulunan Sentinel Advance, profil kayıtları için 64 Kb büyüklüğünde entegre bellek birimi ile birlikte geliyor. Kullanıcılar OLED ekranı üzerinden DPI ayarlarını takip edebildiği gibi özel bir uygulama ile örneğin kendi takımlarının logosunu da ekran üzerinden gösterebiliyorlar.

Cooler Master Sentinel'in öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise Octoshade LED adı verilen özel ışıklandırması. Zira yapılan açıklamalara göre fare üzerinde far görevi gören iki adet ön ve orta kısma yerleştirilen, 6 renkli üst LED aydınlatması bulunuyor. Yurt dışında 60 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulacak Cooler Master Sentinel Advance'in önümzüdeki günlerde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.