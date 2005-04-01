Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CoolerMaster' dan mini mini sıvı soğutma

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
3,4b
1
12
Diğer
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gittikçe popülerleşen sıvı soğutma sistemleri gün geçtikçe hayatımıza ve bilgisayarlarımıza faklı şekillerde girmeye devam ediyor. Apple'ın G5 serisinde kullandığı entegre kapalı devre sıvı soğutma sisteminin başarısı ardından, CoolerMaster benzer bir sistemi AquaGate Mini ismiyle piyasaya sürdü. Özellikle sıvı soğutma işine yeni girecekler ve/veya sessiz pc & tatminkar performansı bir arada isteyen kullanıcılara hitap edebilecek olan ürün kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

CoolerMaster' dan mini mini sıvı soğutma
Tam Boyutta Gör

Görüldüğü gibi son derece derli toplu bir yapıya sahip olan düzeneğin en dikkat çekici kısmı şüphesiz üstünde pompayı bulunduran işlemci bloğu. Tamamen bakırdan imal edilmiş olan bloğu eğer işlemci soketi etrafında bağlantı delikleri ve yeterince boş alan var ise, S478, S775, K8, K7 ve Xeon işlemciler ile sorunsuz kullanabiliyorsunuz. 12V gerilimle çalışan pompa ise saatte 160 litre su basabilecek kapasitede. Böyle ufak bir sistem için yeterli bir düzeyde.

Sistemin diğer parçası olan radyatörün ise iki modeli var. biri 80 diğeri 120'mmlik. zaten ürünün etiketinde yazan R 80 / R120 ifadesi hangi versiyon olduğunu gösteriyor. CoolerMaster'ın verdiği bilgilere göre bir sızıntı, akıtma vs. olmadığı takdirde ürüne 2 yıl boyunca herhangi bir sıvı eklemesi yapmak zorunda kalmıyorsunuz. CoolerMaster bunu garanti ediyor.

 

Ürünün montajı ise gayet kolay. Resimde görünen plakalardan işlemcinize uygun olanı bloğunuzun altına takıp yine ürünle beraber gelen arka sabitleme plakasıyla ürünü sabitliyorsunuz. Yanlız ufak bi nokta var, radyatör ve blok birbirinden ayrılmadığı için bloğun montajı sırasında radyatörü tutacak biri işleri çok kolaylaştıracak aksi taktirde biraz fazla zaman kaybedeceksiniz.

Tam Boyutta Gör

Sonuçlar sistemin boyuna göre gayet iyi iş çıkardığını gösteriyor. İyi bir hava soğutmadan hem daha sessiz hemde daha performanslı. Burda CoolerMaster'ın ve genel olarak sıvı soğutma sistemlerinin ne kadar verimli olduğunu görüyoruz. Eğer sizde ufak ufak sıvı soğutma sistemlerine geçmeyi planlıyorsanız böyle bir kit ile başlamak gayet mantıklı bir başlangıç olabilir. Şayet 99$'lık yurtdışı fiyatına yakın bir fiyattan satılırsa, CoolerMaster AquaGate Mini çok tutacağa benziyor.


http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=308 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
therapeute 14 yıl
* Tüm plaformlara uyması güzel bişi
* Testte slk'nin üstüde 80'lik bir fan vardır heralde , ama gücü nedir?
* Aletin ayrılamaması radyatörü harici monte etmeye engeldir sanırım , bu bir handikap , acaba testte ne tip kasa kullandılar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sayko35 14 yıl
Gerçekten güzel bir ürün ama eklenecek diğer modüllerle performansı nasıl olur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3361 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mini
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim