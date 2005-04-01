CoolerMaster' dan mini mini sıvı soğutma

Gittikçe popülerleşen sıvı soğutma sistemleri gün geçtikçe hayatımıza ve bilgisayarlarımıza faklı şekillerde girmeye devam ediyor. Apple'ın G5 serisinde kullandığı entegre kapalı devre sıvı soğutma sisteminin başarısı ardından, CoolerMaster benzer bir sistemi AquaGate Mini ismiyle piyasaya sürdü. Özellikle sıvı soğutma işine yeni girecekler ve/veya sessiz pc & tatminkar performansı bir arada isteyen kullanıcılara hitap edebilecek olan ürün kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

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Görüldüğü gibi son derece derli toplu bir yapıya sahip olan düzeneğin en dikkat çekici kısmı şüphesiz üstünde pompayı bulunduran işlemci bloğu. Tamamen bakırdan imal edilmiş olan bloğu eğer işlemci soketi etrafında bağlantı delikleri ve yeterince boş alan var ise, S478, S775, K8, K7 ve Xeon işlemciler ile sorunsuz kullanabiliyorsunuz. 12V gerilimle çalışan pompa ise saatte 160 litre su basabilecek kapasitede. Böyle ufak bir sistem için yeterli bir düzeyde.

Sistemin diğer parçası olan radyatörün ise iki modeli var. biri 80 diğeri 120'mmlik. zaten ürünün etiketinde yazan R 80 / R120 ifadesi hangi versiyon olduğunu gösteriyor. CoolerMaster'ın verdiği bilgilere göre bir sızıntı, akıtma vs. olmadığı takdirde ürüne 2 yıl boyunca herhangi bir sıvı eklemesi yapmak zorunda kalmıyorsunuz. CoolerMaster bunu garanti ediyor.

Ürünün montajı ise gayet kolay. Resimde görünen plakalardan işlemcinize uygun olanı bloğunuzun altına takıp yine ürünle beraber gelen arka sabitleme plakasıyla ürünü sabitliyorsunuz. Yanlız ufak bi nokta var, radyatör ve blok birbirinden ayrılmadığı için bloğun montajı sırasında radyatörü tutacak biri işleri çok kolaylaştıracak aksi taktirde biraz fazla zaman kaybedeceksiniz.

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Sonuçlar sistemin boyuna göre gayet iyi iş çıkardığını gösteriyor. İyi bir hava soğutmadan hem daha sessiz hemde daha performanslı. Burda CoolerMaster'ın ve genel olarak sıvı soğutma sistemlerinin ne kadar verimli olduğunu görüyoruz. Eğer sizde ufak ufak sıvı soğutma sistemlerine geçmeyi planlıyorsanız böyle bir kit ile başlamak gayet mantıklı bir başlangıç olabilir. Şayet 99$'lık yurtdışı fiyatına yakın bir fiyattan satılırsa, CoolerMaster AquaGate Mini çok tutacağa benziyor.

http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=308