Core i7 serisi Intel işlemcilerin hız aşırtma özellikleri

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Intel'in Kasım ayında kullanıma sunmaya hazırlandığı Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerin hız aşırtma (overclock) özellikleri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde de paylaştığımız üzere, Intel ilk etapta Bloomfield çatısı altında üç yeni modelini kullanıma sunacak.

Firmanın lanse edece 2.66GHz'lik Core i7 920, 2.93GHz'lik Core i7 940 ve 3.2GHz'lik Core i7 Extreme Edition 965 modelleri arasında özellikle hız aşırtma performansına etki edecek bazı farklar bulunuyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Extreme kulübüne üye olan XE 965 bu konuda daha avantajlı olacak.

Intel'in Extreme Edition çatısı altında kullanıma sunduğu daha önceki işlemciler gibi Core i7XE 965 modelinde de çarpan kilidi açık olarak gelecek. Yani işlemcinin çarpanı değiştirilerek daha yüksek hızlara çıkılması sağlanabilecek. Öte yandan bellek desteğiyle ilgili olarak herhangi bir limitleme içermeyen işlemci, Turbo Mode teknolojisini de destekleyecek.

Turbo Mode teknolojisine yönelik detaylı bir yazımız yayınlanacak fakat çok kısaca değinmek gerekirkse yeni teknoloji ile kullanılan uygulama ve anlık ihtiyaçlara göre dinamik ve donanımsal olarak işlemci çekirdek hızı otomatik olarak arttırabilecek. Peki Extreme olmayan Core i7 modelleri neler vaat ediyor?

Son kullanıcılar arasında yaygınlaşması beklenen Core i7 920 ve 940 modelleri için en dikkat çekici gelişme bellek sınırlamasına sahip olmamaları gösterilebilir. Zira bir süre öncesine kadar Intel'in Extreme harici işlemcilerde overclock'u önleyebilmek için bellek desteği noktasında limit getireceği iddia edilmişti.

Kısacası Core i7 920 ve 940 modelleri standart bellek desteğinin üzerindeki yüksek frekanslı DDR3 belleklerle de kullanılabilecek. Fakat bu gelişmenin aksine tahmin edebileceğiniz üzere XE 965 modelinde yer alan Turbo Model ve çarpan kilidinin değiştirilebilmesi gibi önemli detaylar 920 ve 940 modellerinde ise olmayacak.

Extreme Edition serisi 965 modeliyle standart i7 920 ve 940 modelleri arasında fiyat anlamında da ciddi farklılıklar olacak. Zira mevcut bilgilere göre, adetli alımlarda Core i7 Extreme Edition 965 modeli 999$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması beklenirken i7 940 modeli yaklaşık 450$, i7 920 modeliyse yaklaşık 700$ daha ucuz olacak.

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