Core i9-11900K 1.873v’ta 7 GHz’e hızaşırtıldı

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Mavi ekibin LGA1200 soketi kullanan son işlemci ailesi önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte ilk testler çoktan yapıldı.

Core i9-11900K 7048 MHz'e hızaşırtıldı

Rog-Fisher mahlaslı hız aşırtmacının Asus Rog Maximus XIII Apex anakartı üzerinde sıvı azotla gerçekleştirildiği testlerde Core i9-11900K 7048 MHz’e taşındı.

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Bu seviyeye ulaşabilmek için işlemciye 1.873v’luk gerilim uygulayan hız aşırtmacının yanı sıra Hindistanlı hız aşırtmacılar da yongayı 1.678v altında 6.5 GHz’e hızaşırttığı videoyu paylaştı.

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Ayrıca Bkz. "Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak"

Diğer taraftan testlerde işlemciye 2v’a kadar gerilim uygulanabilmesinin önünü açan özel XOC BIOS’unun kullanıldığını da not düşelim. Son olarak işlemciler Intel’in ambargosu altında olduğu için herhangi bir performans testi sonucu paylaşılmamış.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-overclocked-to-7ghz-at-1-83v

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