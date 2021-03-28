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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-11900K 1.873v’ta 7 GHz’e hızaşırtıldı

    Rocket Lake işlemcileri henüz satışa sunulmasa da hız aşırtma ekipleri ilk yongaları çoktan edinmeye başlamış. Son hız aşırtma testleri Core i9-11900K’nın sınırlarını zorladı.
    28 Mart 2021, 22:30 (1 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-11900K 1.873v’ta 7 GHz’e hızaşırtıldı
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    Mavi ekibin LGA1200 soketi kullanan son işlemci ailesi önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte ilk testler çoktan yapıldı.

    Core i9-11900K 7048 MHz'e hızaşırtıldı

    Rog-Fisher mahlaslı hız aşırtmacının Asus Rog Maximus XIII Apex anakartı üzerinde sıvı azotla gerçekleştirildiği testlerde Core i9-11900K 7048 MHz’e taşındı.

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     Bu seviyeye ulaşabilmek için işlemciye 1.873v’luk gerilim uygulayan hız aşırtmacının yanı sıra Hindistanlı hız aşırtmacılar da yongayı 1.678v altında 6.5 GHz’e hızaşırttığı videoyu paylaştı.

    Core i9-11900K 1.873v’ta 7 GHz’e hızaşırtıldı
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    Ayrıca Bkz. "Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak"

    Diğer taraftan testlerde işlemciye 2v’a kadar gerilim uygulanabilmesinin önünü açan özel XOC BIOS’unun kullanıldığını da not düşelim. Son olarak işlemciler Intel’in ambargosu altında olduğu için herhangi bir performans testi sonucu paylaşılmamış.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-overclocked-to-7ghz-at-1-83v
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çocuk çıplak ayak çıplak el sıvı azotu ufacık kaba dolduruyor haberi yapsanız daha çok ilgi çekerdi bu nedir abi :)
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hicbir anlami olmayan ayaklari yere basmayan fantastic govde gosterilerinden medet umuyolar yazik sonrada 1500 liralik su sogutma onerirler ayni tas ayni hamam klasik intel dort kusaktir ayni terane ... cok gecti borun pazari coook
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    unsal23 (unsal sengul) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gec kaldınız chip de bu haberi daha once okudum. Sanki copy past gibi bişe olmuş
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    Doom II 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşlemciyi çalıştırmadan önce; bulunduğun ülkedeki enerji kurumunu arıyorsun, bir türbin bunun tahsis ediyorlar, öyle düğmeye basıyorsun.
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