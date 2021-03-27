Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak

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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Raptor Lake bu sefer Intel'in kendi sayfasında gün yüzüne çıktı.

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Raptor Lake'te LGA 1700'e devam

Intel'in Alder Lake uyumluluk rehberi için kullanıcılara Alder Lake ve Raptor Lake arasında yüksek seviye uyumluluk sunduğu ifadesine yer verilmiş.

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Daha önceden de tahmin edildiği üzere Raptor Lake, Alder Lake'in ardından ''Refresh'' nesli olarak geleceğe benziyor. Aynı LGA 1700 soketinde kullanılacak Raptor Lake işlemcilerinde 10 nm sürecinin tercih edilmeye devam edilmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı"

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Daha önce sızan slaytlara göre hibrit tasarımda gidilecek güncellemeler, oyunlar için daha iyi bir önbellek ve yeni bellek desteği sunacak Alder Lake işlemcilerinin 2022 yılına planlandığını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://videocardz.com/newz/intel-confirms-raptor-lake-s-through-its-official-repository-website

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