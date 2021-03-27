Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak

    Mavi ekibin sayfasında listelenen rehber 13. nesil Core işlemci ailesini doğruladı. Rehbere göre 13. nesil yongalar Alder Lake ile aynı anakartı paylaşacak.
    27 Mart 2021, 22:30 (3 sa.)
    361
    9
    5
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Raptor Lake bu sefer Intel'in kendi sayfasında gün yüzüne çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı

    Raptor Lake'te LGA 1700'e devam

    Intel'in Alder Lake uyumluluk rehberi için kullanıcılara Alder Lake ve Raptor Lake arasında yüksek seviye uyumluluk sunduğu ifadesine yer verilmiş.

    Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Daha önceden de tahmin edildiği üzere Raptor Lake, Alder Lake'in ardından ''Refresh'' nesli olarak geleceğe benziyor. Aynı LGA 1700 soketinde kullanılacak Raptor Lake işlemcilerinde 10 nm sürecinin tercih edilmeye devam edilmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı"

    Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce sızan slaytlara göre hibrit tasarımda gidilecek güncellemeler, oyunlar için daha iyi bir önbellek ve yeni bellek desteği sunacak Alder Lake işlemcilerinin 2022 yılına planlandığını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-raptor-lake-s-through-its-official-repository-website
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    WeDneS 4 saat önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hay sizin lake inize yav...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bogulacaksiniz lake'te, birakin artik zorlamayin olmuyorsa :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    onkuba 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Durmadan yeni bir xxx lake haberi geliyor. Artık takip edemez hale geldik.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) onkuba
    Normal şartlarda haklısın derdim fakat kazın ayağı öyle değil, İntelin Ryzen'e henüz bir cevap verememiş olması neredeyse 5-6 yıldır dıdısının dıdısı ile devam etmeye çalışması AMD'ye yaradı hatta kabarmasına sebep oldu, 199$'a alabileceğimiz 5600x 'i %50 zamlı alıyoruz. beklentim rocket lake'in üzerinde %40 güç tüketimi verimliliği %25~30 civarı IPC performansı artışı. eğer böyle olursa 6000 serisini hemde daha hızlı piyasada görürüz hemde şuanki 5000 serisi fiyatlandırmasına göre daha alınabilir etiketler görürüz. rakiplerine her alanda uzun süredir geçilmeleri son kullanıcı için iyi olmadı 2 senedir rakiplerinin bir yerleri havalandı zam üstüne zamlı ürünler çıkarıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı 1 sa. Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı 1 sa. HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi 2 sa. T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu 2 sa. Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak Sonraki Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı 4 sa. Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky 4 sa. Homend Alex Pro 1290H Robot Süpürge İnceleme 4 sa. Ford, 3D yazıcı atıklarını araçlarında yeniden kullanmak için HP ile iş birliği yaptı 5 sa. "İkinci el otomobil fiyatları yeniden artmaya başladı" 5 sa. Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar 6 sa. Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi 6 sa. Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek 7 sa. Prematür bebekler için ebeveynleri taklit edebilen yatak geliştirildi 7 sa. Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı 8 sa. 16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir 8 sa. iPhone 13 yeni renk seçenekleri ve gelişmiş kamera ile gelecek 9 sa. Yemeksepeti siber saldırıya uğradı! Adres, e-posta ve telefon numaraları çalındı! 9 sa. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoru kırdı 9 sa. HBO ve George R.R. Martin yeni anlaşma imzaladı: Martin'e dev ücret 10 sa. En tatlı RTX 3060 duyuruldu 10 sa. Dünyanın ilk güneş enerjili SUV'u ile tanışın: Humble One 11 sa. Xiaomi, Türkiye'deki TV satışlarında büyük bir sıçrama hedefliyor 11 sa. Battlefield 6'nın Warzone tarzı özel bir ücretsiz modu olabilir 12 sa. Xiaomi bu ayı rekor satışlarla kapattı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız