Core Temp'in Core i5 ve Windows 7 destekli yeni versiyonu yayımlandı

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Donanım severlerin alet çantasına girmeyi başaran son dönem uygulamalarından biri de hiç şüphe yok ki Core Temp. Ücretsiz olarak dağıtılan ve sık sık güncellenen aracın yayımlanan 0.99.4 sürüm numaralı yeni versiyonu ciddi güncellemelerle geliyor.

İşlemci çekirdek sıcaklıklarının takip edilmesine olanak tanıyan Core Temp yazılımının yeni versiyonunda temel kodun baştan yazıldığı belirtilirken, özellikle işlemci tanımlama ve işlemci saat hızı tanımlamalarında daha hızlı ve verimli bir hale getirildiği bildiriliyor.

Yeni versiyon ile birilikte Intel'in yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı Nehalem tabanlı Core i5 (Lynnfield) işlemcilerine de destek sunmaya başlayan uygulama, Core i7 işlemciler için gerçek zamanlı TDP takibine de olanak tanıyor.

Hem AMD hem de Intel'in kullanıma sunulan yani pazarda var olan mevcut işlemcilerinin tamamına destek verdiği ayrıca belirttiğimiz üzere Core i5 serisi gibi yolda olan bazı işlemcilere de şimdiden destek sunmaya başlayan yazılım Windows XP, Vista, ve 7 beta ile çalışabiliyor.

Core Temp'in 0.99.4 sürüm numaralı yeni versiyonu hakkında detaylı bilgi almak ve uygulamayı indirmek için (32-bit/64-bit) buraya tıklayabilirsiniz.