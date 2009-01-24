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Core Temp'in Core i5 ve Windows 7 destekli yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl
18b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core Temp'in Core i5 ve Windows 7 destekli yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin alet çantasına girmeyi başaran son dönem uygulamalarından biri de hiç şüphe yok ki Core Temp. Ücretsiz olarak dağıtılan ve sık sık güncellenen aracın yayımlanan 0.99.4 sürüm numaralı yeni versiyonu ciddi güncellemelerle geliyor.

İşlemci çekirdek sıcaklıklarının takip edilmesine olanak tanıyan Core Temp yazılımının yeni versiyonunda temel kodun baştan yazıldığı belirtilirken, özellikle işlemci tanımlama ve işlemci saat hızı tanımlamalarında daha hızlı ve verimli bir hale getirildiği bildiriliyor.

Yeni versiyon ile birilikte Intel'in yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı Nehalem tabanlı Core i5 (Lynnfield) işlemcilerine de destek sunmaya başlayan uygulama, Core i7 işlemciler için gerçek zamanlı TDP takibine de olanak tanıyor.

Hem AMD hem de Intel'in kullanıma sunulan yani pazarda var olan mevcut işlemcilerinin tamamına destek verdiği ayrıca belirttiğimiz üzere Core i5 serisi gibi yolda olan bazı işlemcilere de şimdiden destek sunmaya başlayan yazılım Windows XP, Vista, ve 7 beta ile çalışabiliyor.

Core Temp'in 0.99.4 sürüm numaralı yeni versiyonu hakkında detaylı bilgi almak ve uygulamayı indirmek için (32-bit/64-bit) buraya tıklayabilirsiniz.


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ert-ek 10 yıl
ya arkadaşlar piyasadaki tüm işlemcileri destekler diyordu, ama benimkine "desteklenmeyen işlemci" dedi çıktı :D
Sürümümü eski bunun yoksa benim işlemci tedavirden mi kalktııı :D:D
merak edenler için söyleyim AMD 2600+(barton) ;)
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jvcjvc 10 yıl

Orjinalden alıntı: ert-ek

ya arkadaşlar piyasadaki tüm işlemcileri destekler diyordu, ama benimkine "desteklenmeyen işlemci" dedi çıktı :D
Sürümümü eski bunun yoksa benim işlemci tedavirden mi kalktııı :D:D
merak edenler için söyleyim AMD 2600+(barton) ;)


sadece core mimarisi olan işlemcileri destekliyor. (çok çekirdekliAMD ler,core mimarisine sahip inteller)
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OverClocK1ng 10 yıl
PeGaSuS@01
windows 7 yi kullanmakdayı vista sp1 in birebir aynısı zaten aynı arayüzü kullanıyor microsoft un amacı zaten vistatanın yerle bir olan itibarını ortadan kaldırmak bi nevi isim değişikliği diyebiliriz zaten tüm sürücüler uyumlu vistanınkilerle

Bu arada alakası yok. Vistanın altyapısına benzediği tamamen doğru olmasına rağmen vista gibi yavaş değil ve acayip farklılıklar var. Daha önce dediğim gibi 30-35 gündür kullanıyorum. Sadece deneyip tekrar XP ye geçecektim. Fakat baktım Vista gibi "UYUZ" değil alakası yok kullanmaya karar verdim. Aynı zamanda Vista SP1 in aynısı falan değil yani...
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GOLDFALCON 10 yıl
windows 7nin güzeliigi acaba bendemi bi denesem madem o kadar performansılı bu core tempi laptoplarımızdada kullanabiliyoruz degilmi?
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OverClocK1ng 10 yıl
30-35 gündür Windows 7 kullanıyorum. Kesinlikle yeni programların 7 ye destek vermesi çok güzel. Zira program Vista gibi hiç değil. Çok daha hızlı ve ram kullanımı da çok daha az...
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lastingend 10 yıl
bende amd x2 6000+ var. everest de birinci ve ikinci çekirdek 14 - 15 derece iken bu program 33 - 34 gösteriyor. hangisi doğru ki?
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sampiyon bilo 10 yıl
Windows 7'nin final sürümü daha ortalarda yok.Ama destekli programlar çıkıyor.Windows 7'nin akibeti Vista gibi olmayacak.
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showstopper41 10 yıl
Bu programın son versiyonunu indirdiğimde benim işlemcideki çekirdekleri 5-10 derece gösteriyordu. Bu yeni versiyonda düzeltilmiş mi diye kontrol edeyim. Aynı şekilde X2 5000+ kullanıp coretemp'in yanlış değer göstermesinden şikayetçi olanlar vardı forumda.
Ayrıca şu düşük vid yüksek hızaşırtma potansiyeli olayı amd işlemcilerde geçerli mi? q6600 lerde - herzaman tutmasa da - böyle bi şeyin olduğunu forumda kullanan kişilerden görüyorum.
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PeGaSuS@01 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

Windows 7'nin final sürümü daha ortalarda yok.Ama destekli programlar çıkıyor.Windows 7'nin akibeti Vista gibi olmayacak.

windows 7 yi kullanmakdayı vista sp1 in birebir aynısı zaten aynı arayüzü kullanıyor microsoft un amacı zaten vistatanın yerle bir olan itibarını ortadan kaldırmak bi nevi isim değişikliği diyebiliriz zaten tüm sürücüler uyumlu vistanınkilerle
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