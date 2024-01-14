Tam Boyutta Gör Stellantis, kıt kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak ve elektrikli araç üretimini artırmak amacıyla Fransız sodyum-iyon pil şirketi Tiamat'a yatırım yaptığını açıkladı. Reuters tarafından bildirilen bu gelişme, şirketin ürün portföyünü çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli Porsche Macan yakında geliyor: İşte özellikleri 16 sa. önce eklendi

Tiamat'ın 150 milyon euro'luk ilk kaynak toplama girişiminin bir parçası olan yatırımın kesin tutarı açıklanmadı. Tiamat CEO'su Herve Beuffe gazetecilere yaptığı açıklamada, fonların kısmen kuzey Fransa'da bir batarya fabrikası kurmak için kullanılacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör

Bölgedeki elektrikli araç tedarik zinciri için beşinci gigabrika olarak nitelendirilen tesisin 2026 yılına kadar 0.7 gigawatt-saatlik bir başlangıç kapasitesine sahip olacağı, bu kapasitenin 2029 yılına kadar 5 gigawatt-saate çıkarılabileceği belirtildi.

Lityum yerine sodyum

Tiamat, küresel elektrifikasyon taleplerine yanıt verebilmek için lityum gibi nadir bir metal kullanmadan rekabetçi piller üretebileceğini iddia ediyor. Şirket bunun yerine çok daha bol miktarda bulunan sodyum kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

Tiamat'ın daha ekonomik olan ancak aynı zamanda daha kısa menzile sahip bataryaları özellikle küçük araçlar için uygun olacak. Şirket kısa menzilin daha hızlı şarj kapasitesiyle telafi edilebileceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Stellantis, Fransız sodyum-iyon pil üreticisine yatırım yaptı