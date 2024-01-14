Stellantis, Fransız sodyum-iyon pil üreticisine yatırım yaptı

Tiamat'ın 150 milyon euro'luk ilk kaynak toplama girişiminin bir parçası olan yatırımın kesin tutarı açıklanmadı. Tiamat CEO'su Herve Beuffe gazetecilere yaptığı açıklamada, fonların kısmen kuzey Fransa'da bir batarya fabrikası kurmak için kullanılacağını söyledi.
Bölgedeki elektrikli araç tedarik zinciri için beşinci gigabrika olarak nitelendirilen tesisin 2026 yılına kadar 0.7 gigawatt-saatlik bir başlangıç kapasitesine sahip olacağı, bu kapasitenin 2029 yılına kadar 5 gigawatt-saate çıkarılabileceği belirtildi.
Lityum yerine sodyum
Tiamat, küresel elektrifikasyon taleplerine yanıt verebilmek için lityum gibi nadir bir metal kullanmadan rekabetçi piller üretebileceğini iddia ediyor. Şirket bunun yerine çok daha bol miktarda bulunan sodyum kullanıyor.
Tiamat'ın daha ekonomik olan ancak aynı zamanda daha kısa menzile sahip bataryaları özellikle küçük araçlar için uygun olacak. Şirket kısa menzilin daha hızlı şarj kapasitesiyle telafi edilebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.