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    Anlık Bildirim

    Stellantis, Fransız sodyum-iyon pil üreticisine yatırım yaptı

    Otomotiv devi Stellantis, elektrifikasyon çağına yönelik önemli bir hamle yaparak Fransız sodyum-iyon pil üreticisi Tiamat'a yatırım yaptı.                     
    Stellantis, Fransız sodyum-iyon pil üreticisine yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Stellantis, kıt kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak ve elektrikli araç üretimini artırmak amacıyla Fransız sodyum-iyon pil şirketi Tiamat'a yatırım yaptığını açıkladı. Reuters tarafından bildirilen bu gelişme, şirketin ürün portföyünü çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Tiamat'ın 150 milyon euro'luk ilk kaynak toplama girişiminin bir parçası olan yatırımın kesin tutarı açıklanmadı. Tiamat CEO'su Herve Beuffe gazetecilere yaptığı açıklamada, fonların kısmen kuzey Fransa'da bir batarya fabrikası kurmak için kullanılacağını söyledi.

    Stellantis, Fransız sodyum-iyon pil üreticisine yatırım yaptı Tam Boyutta Gör

    Bölgedeki elektrikli araç tedarik zinciri için beşinci gigabrika olarak nitelendirilen tesisin 2026 yılına kadar 0.7 gigawatt-saatlik bir başlangıç kapasitesine sahip olacağı, bu kapasitenin 2029 yılına kadar 5 gigawatt-saate çıkarılabileceği belirtildi.

    Lityum yerine sodyum

    Tiamat, küresel elektrifikasyon taleplerine yanıt verebilmek için lityum gibi nadir bir metal kullanmadan rekabetçi piller üretebileceğini iddia ediyor. Şirket bunun yerine çok daha bol miktarda bulunan sodyum kullanıyor.

    Stellantis, Fransız sodyum-iyon pil üreticisine yatırım yaptı Tam Boyutta Gör

    Tiamat'ın daha ekonomik olan ancak aynı zamanda daha kısa menzile sahip bataryaları özellikle küçük araçlar için uygun olacak. Şirket kısa menzilin daha hızlı şarj kapasitesiyle telafi edilebileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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