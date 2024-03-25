Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi

Daha önce SU7'nin tüm donanım seviyelerini gösteren bir tablo internete düşmüştü. Söz konusu çizelgeye göre, arabanın baz versiyonu 219.000 yuan'a (30.370 dolar) satılacak. Bu da SU7'yi pazardaki diğer elektrikli otomobillere kıyasla oldukça rekabetçi bir konuma taşıyabilir. Tesla Model 3'ün Çin'de 245.900 yuan (34.100 dolar), Tesla Model S'in ise 698.900 yuan (96.900 dolar) başlangıç fiyatıyla satıldığını hatırlatalım.
Xiaomi SU7, ziyaretçiler ve otomobil yazarları tarafından incelenmesi için şirketin perakende mağazalarına getirildi. Aynı zamanda, Çin uygulama mağazalarında Xiaomi Car uygulaması da yayınlandı. Tüm bunlar, şirketin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazır olduğunu gösteriyor.
- SU7: Arkadan itişli, 299 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 5.28 saniye, 668 km menzil
- SU7 Max: Dört tekerlekten çekişli, 673 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 2.78 saniye, 800 km menzil
Yeni bir rekabet dalgası yaratabilir
Xiaomi, önümüzdeki on yıl içinde otomotiv endüstrisine 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin otomotiv sektörüne girişi, azalan akıllı telefon talebine karşı ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisine uygun bir hamle olarak değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...