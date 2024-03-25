Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi ilk elektrikli otomobili SU7'nin prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Şirket CEO'su Lei Jun, merakla beklenen aracın fiyatının 500.000 yuan'ın (69.330 dolar) altında olacağını açıkladı. Böylelikle fiyat aralığının üst sınırını öğrenmiş olduk. Kesin fiyat lansmanın gerçekleştirileceği Perşembe günü duyurulacak.

Daha önce SU7'nin tüm donanım seviyelerini gösteren bir tablo internete düşmüştü. Söz konusu çizelgeye göre, arabanın baz versiyonu 219.000 yuan'a (30.370 dolar) satılacak. Bu da SU7'yi pazardaki diğer elektrikli otomobillere kıyasla oldukça rekabetçi bir konuma taşıyabilir. Tesla Model 3'ün Çin'de 245.900 yuan (34.100 dolar), Tesla Model S'in ise 698.900 yuan (96.900 dolar) başlangıç fiyatıyla satıldığını hatırlatalım.

Elektrikli Xiaomi SU7 bayilere gönderilmeye başlandı 6 gün önce eklendi

Xiaomi SU7, ziyaretçiler ve otomobil yazarları tarafından incelenmesi için şirketin perakende mağazalarına getirildi. Aynı zamanda, Çin uygulama mağazalarında Xiaomi Car uygulaması da yayınlandı. Tüm bunlar, şirketin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi 28 Mart Perşembe günü şirket, resmi fiyatları açıklayacak ve SU7'yi satışa çıkaracak. Elektrikli otomobil aşağıda detaylarına yer verdiğimiz iki versiyon şeklinde sunulacak:

SU7: Arkadan itişli, 299 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 5.28 saniye, 668 km menzil

Arkadan itişli, 299 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 5.28 saniye, 668 km menzil SU7 Max: Dört tekerlekten çekişli, 673 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 2.78 saniye, 800 km menzil

Tam Boyutta Gör

Yeni bir rekabet dalgası yaratabilir

Xiaomi, önümüzdeki on yıl içinde otomotiv endüstrisine 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin otomotiv sektörüne girişi, azalan akıllı telefon talebine karşı ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisine uygun bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör SU7'nin piyasaya sürülmesi Xiaomi'nin yalnızca sürdürülebilir ulaşımdaki konumunu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda elektrikli araç pazarında yeni bir rekabet dalgası oluşmasına katkı sağlayabilir. Marka tarihinde açılan yeni sayfanın nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi