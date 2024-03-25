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    Anlık Bildirim

    Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin önümüzdeki Perşembe günü satışa sunacağı ilk elektrikli otomobille ilgili önemli bir açıklama yaptı. Deneyimli yönetici ilk kez fiyat bilgisi verdi.
    Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi ilk elektrikli otomobili SU7'nin prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Şirket CEO'su Lei Jun, merakla beklenen aracın fiyatının 500.000 yuan'ın (69.330 dolar) altında olacağını açıkladı. Böylelikle fiyat aralığının üst sınırını öğrenmiş olduk. Kesin fiyat lansmanın gerçekleştirileceği Perşembe günü duyurulacak.

    Daha önce SU7'nin tüm donanım seviyelerini gösteren bir tablo internete düşmüştü. Söz konusu çizelgeye göre, arabanın baz versiyonu 219.000 yuan'a (30.370 dolar) satılacak. Bu da SU7'yi pazardaki diğer elektrikli otomobillere kıyasla oldukça rekabetçi bir konuma taşıyabilir. Tesla Model 3'ün Çin'de 245.900 yuan (34.100 dolar), Tesla Model S'in ise 698.900 yuan (96.900 dolar) başlangıç fiyatıyla satıldığını hatırlatalım.

    Xiaomi SU7, ziyaretçiler ve otomobil yazarları tarafından incelenmesi için şirketin perakende mağazalarına getirildi. Aynı zamanda, Çin uygulama mağazalarında Xiaomi Car uygulaması da yayınlandı. Tüm bunlar, şirketin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazır olduğunu gösteriyor.

    Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi 28 Mart Perşembe günü şirket, resmi fiyatları açıklayacak ve SU7'yi satışa çıkaracak. Elektrikli otomobil aşağıda detaylarına yer verdiğimiz iki versiyon şeklinde sunulacak:
    • SU7: Arkadan itişli, 299 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 5.28 saniye, 668 km menzil
    • SU7 Max: Dört tekerlekten çekişli, 673 beygir güç, 0-100 km/s hızlanma 2.78 saniye, 800 km menzil

    Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör

    Yeni bir rekabet dalgası yaratabilir

    Xiaomi, önümüzdeki on yıl içinde otomotiv endüstrisine 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin otomotiv sektörüne girişi, azalan akıllı telefon talebine karşı ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisine uygun bir hamle olarak değerlendiriliyor.

    Xiaomi SU7'nin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    SU7'nin piyasaya sürülmesi Xiaomi'nin yalnızca sürdürülebilir ulaşımdaki konumunu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda elektrikli araç pazarında yeni bir rekabet dalgası oluşmasına katkı sağlayabilir. Marka tarihinde açılan yeni sayfanın nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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