Corsair yüksek performanslı bellekler için yeni bir soğutucu üzerinde çalışıyor

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Corsair, yeni bir bellek soğutucusu üzerinde çalışıyor. Amiral gemisi olması beklenen, saat hızları ve agresif zamanlamalarıyla iddialı olacak yeni nesil bellek kit ve modüllerinde kullnılmak üzere hazırlanan soğutucu ile termoelektrik (Peltier) ve su soğutma teknolojilerini tek çatı altında bir araya getirmeyi ve özellikle hız aşırtma meraklılarına önemli avantajlar sağlanması hedefleniyor. Ne zaman hazır olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmayan özel soğutucu muhtemelen Dominator serisi altında konumlandırılan bellek çözümleriyle kullanılacak gibi görünüyor.

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