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Corsair yüksek performanslı bellekler için yeni bir soğutucu üzerinde çalışıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair yüksek performanslı bellekler için yeni bir soğutucu üzerinde çalışıyor
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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Corsair, yeni bir bellek soğutucusu üzerinde çalışıyor. Amiral gemisi olması beklenen, saat hızları ve agresif zamanlamalarıyla iddialı olacak yeni nesil bellek kit ve modüllerinde kullnılmak üzere hazırlanan soğutucu ile termoelektrik (Peltier) ve su soğutma teknolojilerini tek çatı altında bir araya getirmeyi ve özellikle hız aşırtma meraklılarına önemli avantajlar sağlanması hedefleniyor. Ne zaman hazır olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmayan özel soğutucu muhtemelen Dominator serisi altında konumlandırılan bellek çözümleriyle kullanılacak gibi görünüyor.

Corsair yüksek performanslı bellekler için yeni bir soğutucu üzerinde çalışıyor
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StreamRolleR 11 yıl
eet peltire işin içine girdiyse tamamdır yuksek overclock potansiyeli olucak demektir hemde baya yüksek ı love u corsair
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max975 11 yıl
nasıl bir şey açaba merak ettim
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01Mrt 11 yıl
resimden bildiğimiz peltier gibi görünüyor... ve çok saçma... bence sektörün artık gaz olayına girmesi lazım... soğutucu gazlardan bahsediyorum... kapalı devre olanları...
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WinteR 11 yıl
Kesinlikle kasaya böyle birşey takmam, aliminyum bakır ne güne duruyor.
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santanio 11 yıl
peltier eğer bildiğimiz peltier ise... peltier denilen tabakaya enerji verince bir tarafı soğurken bir tarafı ısınan bir malzeme. sanırım kullanılan su soğutma peltierin ısınan kısmını soğutmak için :) yalnız peltier dediğimiz madde elektrik faturasını hele şu günlerde çok arttırıcaktır :)
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royanselm 11 yıl
ileriye gitcegimize
geriye gidiyoruz
anlamadim bu isden bir sey
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