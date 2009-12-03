Corsair'den 2250MHz'de çalışan Dominator GTX DDR3 modülü

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları ve profesyonel hız aşırtmacılar için hazırladığı bellek kitleriyle tanınan Corsair, 2250MHz'de çalışan Domatinator GTX DDR3 modülünü duyurdu. Dominator GT serisi DDR3 bellekleri yeteri kadar hızlı bulmayan kullanıcılar için geliştirilen yeni bellek, en iyisini isteyenleri ve bütçesi elverenleri hedef alıyor zira gelen bilgilere göre bellek modülünün satışı sınırlı sayıda olacak.

Elde ettiğimi bilgilere göre X58 ve P55 çipsetli Intel anakartlar için geliştirilen Dominator GTX, 2250MHz'de 8-8-8-24 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.65v geriliminde çalışıyor. Kaslı bir görünüme sahip olan DHX+ soğutucusu ile yüksek çalışma frekansına rağmen serin çalıştığı belirtilen yeni modülün Dominator GTX serisinin ilk temsilcisi olacak ve sadece Corsair'in online mağazasında satılacak.

Belirttiğimiz gibi tek bir modül olarak hazırlanan CMGTX2 kod adlı DDR3 bellek için Corsair'in mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Kevin Conley, firma olarak en hızlı overclock bellekleri konusunda köklü bir geçmişe sahip olduklarını, Dominator GTX modüllerinin de en yüksek kaliteli ve en hızlı en hızlı DDR3 bellek çözümleri olarak pazardaki yerini alacağını belirtti.

2250MHz'de çalışan Corsair Dominator GTX'in 8 Aralık'ta satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.