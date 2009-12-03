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Corsair'den 2250MHz'de çalışan Dominator GTX DDR3 modülü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den 2250MHz'de çalışan Dominator GTX DDR3 modülü
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Yüksek performans tutkunları ve profesyonel hız aşırtmacılar için hazırladığı bellek kitleriyle tanınan Corsair, 2250MHz'de çalışan Domatinator GTX DDR3 modülünü duyurdu. Dominator GT serisi DDR3 bellekleri yeteri kadar hızlı bulmayan kullanıcılar için geliştirilen yeni bellek, en iyisini isteyenleri ve bütçesi elverenleri hedef alıyor zira gelen bilgilere göre bellek modülünün satışı sınırlı sayıda olacak.

Elde ettiğimi bilgilere göre X58 ve P55 çipsetli Intel anakartlar için geliştirilen Dominator GTX, 2250MHz'de 8-8-8-24 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.65v geriliminde çalışıyor. Kaslı bir görünüme sahip olan DHX+ soğutucusu ile yüksek çalışma frekansına rağmen serin çalıştığı belirtilen yeni modülün Dominator GTX serisinin ilk temsilcisi olacak ve sadece Corsair'in online mağazasında satılacak.

Belirttiğimiz gibi tek bir modül olarak hazırlanan CMGTX2 kod adlı DDR3 bellek için Corsair'in mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Kevin Conley, firma olarak en hızlı overclock bellekleri konusunda köklü bir geçmişe sahip olduklarını, Dominator GTX modüllerinin de en yüksek kaliteli ve en hızlı en hızlı DDR3 bellek çözümleri olarak pazardaki yerini alacağını belirtti.

2250MHz'de çalışan Corsair Dominator GTX'in 8 Aralık'ta satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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SHARINGAN 9 yıl
fiyatı artık 500 dolardan kapı açarlar DDR4 leri beklemek lağzım DDR3 son çağlarını yaşıyor
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hærun 9 yıl
bizim ramler hala 400 mhz
266 yı cahillikten yazmıştım
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Godolphin 9 yıl
Tek geçerim
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Alx 9 yıl
Extreme OC
.
Yalnız bu hıza ulaşmak için Uncore 4500Mhz olmalı, uff...
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Thehunt 9 yıl
gereksiz yaa neye kullanıcsaksın??
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yelkowan 9 yıl
1.65 Voltta 2250MHz ve CL8 gerçekten inanılmaz değerler. Birde 1.9 Volta kadar O.C yapılacağını düşünürsek Kim tutar MHz'yi :))
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Mr. Decent 9 yıl
Arkadaşlar,biraz cahilliktendir ama 'CL nedir ? Benim ram CL5'miş arkadaş dedi.Bende bilmediğim halde biliyormuş gibi yapıp "Evet CL5" dedim
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Batuist 9 yıl
corair gerçekten çok kaliteli bellekler üretiyor.. herhalde DDR3 leri göremeden DDR4lere filan atlarız artık..
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coupant 9 yıl
Durun arkadaşlar daha 2500 mhz'lik cl4'ler gelmeden nereye ddr4 geliyor. :)
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drkayzer 9 yıl
resim görünmüyor
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santanio 9 yıl
:) DDR3 ünde sonuna yaklaşılıyo..
2666 MHZ yi gördüğümüzde DDR4 e geçilecektir.
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wacd 9 yıl
Uzadıkça uzuyor bu ramlerin soğutucuları.Daha ddr3e geçemedik ki alıp kullanalım
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By MuRaT 9 yıl

santanio

:) DDR3 ünde sonuna yaklaşılıyo..

2666 MHZ yi gördüğümüzde DDR4 e geçilecektir.

Belki 3000 mhz de çıkar DDR3
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adilazimdegilx 9 yıl
Corsair farkını konuşturuyor. Ama açıkçası Dominator GT'lerden sonra 8-8-8-24 ile 2250Mhz çok yüksek bir başarım değil. GT'ler 7-8-7-20 ile 2000Mhz'de çalışıyordu. Nette ki incelemelerinde 2200Mhz üstü hızlara aynı zamanlarla çıktığını görmüştüm. Yine de standart olarak bu hızlara çıkış olması bir başarıdır. Fiyatı hakkında yorum yapmaya gerek yok sanırım. Zira Dominator GT'ler ortada...
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No Way Out 9 yıl
2250mhz için 8-8-8-24 çok iyi değerler.
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yusuf1985 9 yıl
orta seviye bir pc fiyatında olacağı kesin
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IgorStravinsky 9 yıl

yusuf1985

orta seviye bir pc fiyatında olacağı kesin

Orta seviye PC mi ? 2.2 Ghz ha?
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