COUGAR ultra ince oyuncu klavyesini duyurdu

Oyuncu ekipmanları ile ülkemizde de beğenilen oyuncu markalardan birisi olan COUGAR yeni ultra ince oyuncu klavyesini duyurdu. Dizüstü klavyesine yakın bir tasarım sunan VANTAR S sessizliğe odaklanıyor.
COUGAR VANTAR S özellikleri
COUGAR VANTAR S oyuncu klavyesi sadece 16.mm kalınlığında ve standart masa üstü klavyelerden yarı yarıya daha ince. Scissor-Switch pantograf tuş mekanizması sessiz ancak doğruluk oranı yüksek hareketler sunuyor.
Tüm tuşlar RGB aydınlatmaya sahip ve alt kısımda yer alan RGB Underglow aydınlatma şeridi de toplamda 8 farklı efekt desenini yansıtmanızı sağlıyor. Tuşların kaplaması ince ve düzlemsel olarak tasarlanmış.
WASD tuşları ve çevresindeki toplam 19 tuş rollover özelliğine sahip. Yine anti ghosting özelliği ile boşa tuşa basma ihtimali ortadan kalkıyor. 446cm uzunluğa sahip olan klavye 1.6 metrelik USB kablosuz barındırıyor. 910 gram ağırlığındaki klavye için henüz bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.