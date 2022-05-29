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    Asus TUF Gaming FHD capture kart satışa çıkıyor

    Asus TUF Gaming Capture BOX-FHD120 adındaki capture kartı Full HD 120fps yakalama ile biraz daha maliyete odaklanırken beraberinde bazı özel hediyelerle geliyor. 
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    Asus TUF Gaming Capture BOX-FHD120

    Oyuncu ekipmanları arasına giren güç kaynağı, SSD, RAM, taşınabilir SSD gibi bileşenlerin ardından yavaş yavaş capture kartları da yerini almaya başladı. Asus TUF Gaming markası yeni capture kartını duyurdu.

    Asus TUF Gaming Capture BOX-FHD120 özellikleri ve fiyatı

    CES 2022 tüketici elektroniği fuarında sahneye çıkan Asus’un yeni TUF Gaming capture kart modeli piyasaya sürülüyor. Biraz daha maliyet odaklı hazırlanan TUF Gaming Capture BOX-FHD120 kartı özel hediyelerle gelecek.

    Full HD 120fps çözünürlüğe kadar destekleyen capture kartı 4K 60Hz geçişe de imkân tanıyor. Dahili ölçekleme teknolojisi ile yayınlar otomatik olarak giriş çözünürlüğüne senkronize ediliyor. ARGB aydınlatma ise gerçek zamanlı olarak cihazın durumunu yansıtabiliyor.

    HDMI 2.0 giriş, HDMI 2.0 çıkış, 3.5mm giriş, USB 3.2 Tip-C bağlantıları olan kartı 5 Haziran tarihine kadar alanlara özel bir fare matı hediye ediliyor. Ayrıca yorum yapanlara yapay zekâ gürültü engelleme adaptörü ve çekilişle bir kişiye TUF GAMING VG259 QR oyuncu monitörü hediye edilecek. Fiyatı ise 145$ civarında olacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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