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    Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor

    Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı : Covid-19'dan iyileşen tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor. Dünya genelinde 13 Nisan itibariyle 1.900.000 kişi enfekte olurken en az 110.000 kişi hayatını kaybetti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor
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    Covid-19 enfeksiyonu sonrası iyileşen tüm hastaların ikinci bir enfeksiyona karşı kendilerini koruyacak antikorları geliştirmediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri bazı kişilerin hastalığı geçirmiş olsalar bile bağışıklık kazanmadığı endişesine dikkat çekti.

    DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan, iyileşen bir hastanın yeniden enfekte olup olmayacağı konusunda, "Buna bir cevabımız yok. Bu 'bilinmeyen' bir durum." açıklamalarını yaptı.

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    DSÖ'nün Covid-19 konusuda önde gelen bilim insanlarından Maria Van Kerkhove de Çin'de hastalar üzerinde yapılan araştırmada bazılarında 'saptanabilir antikor reaksiyonu' görülmediğini buna karşın bazı hastalarda ise bunun oldukça yüksek olduğunu söyledi.

    Daha fazla veriye ihtiyaç var

    Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor
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    Dünya genelinde 13 Nisan itibariyle 1 milyon 900 bin kişi enfekte olurken bunlardan en az 110 bini hayatını kaybetti, en az 300 bin kişi de iyileşti. DSÖ yetkilileri, antikor reaksiyonunu görmek, bunun onlara bağışıklık kazandırıp kazandırmadığını ve ne kadar süre için koruma sağladığını anlamak için iyileşen hastalara ait daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 pnömonisini belirleyen web sayfası"

    Virüsün iyileşen bir hastada yeniden aktif duruma geçip geçmediği konusunda da soru işaretleri bulunduğunu belirten Mike Ryan, "Bir enfeksiyonun aynı hastalık ya da farklı bir enfeksiyon ile yeniden ortaya çıktığını görmemizi sağlayacak birçok neden var. Viral enfeksiyonlarda bazı kişiler virüsü vücutlarından tamamen silemiyor. Bazılarında ise bu silinse bile başka bir bakteryal enfeksiyonu olarak geri dönüyor." diye konuştu.



    https://tr.euronews.com/2020/04/14/dunya-saglik-orgutu-nden-uyar-covid-19-dan-iyilesen-tum-hastalar-bagisiklik-kazanmiyor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 16 dk. yeni yorumcu
    Haberde gödmüştüm korona yı yenen kişilerde yeniden korona pozitif çıkıyormuş
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    tugares (murat özkn) 1 sa.
    Bill Gates nerede? Bir açıklamada ondan bekliyoruz 🤪😂
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