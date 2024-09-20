Covid-19'un kökeni saptandı: Laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı?

Salgın, çok büyük olasılıkla hayvan kaynaklı
Bilim insanları, Covid-19 pandemisinin kaynağının enfekte hayvanlar olduğuna dair yeni kanıtlar sundu. Özellikle Wuhan'daki bir pazardan yayıldığı ihtimali, laboratuvar sızıntısı teorisine kıyasla daha güçlü bir açıklama olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, 2020 yılının Ocak ayında Çin'de toplanan yüzlerce örneği analiz ederek, virüsün kaynağı olabilecek hayvanları incelediler. Araştırma sonuçları, özellikle rakun köpekleri, misk kedileri ve bambu farelerinin pandeminin kaynağı olabileceğini işaret ediyor. Ancak, bu bulgular kesin bir kanıt sunamıyor. Bilim insanları, virüsle bu hayvanların aynı pazardaki varlığını tespit etti ancak hayvanların virüsü taşıyıp taşımadığı net olarak ortaya koyamadı.
ABD ve Fransa'dan bilim insanları, bu verilerle daha derin genetik analizler gerçekleştirerek, pandeminin erken aşamalarındaki virüs çeşitliliğini incelemeye çalıştı. Bu çalışmalarda, hem DNA hem de RNA kalıntıları aracılığıyla hangi hayvanların ve virüslerin pazarda bulunduğu belirlendi.
ABD'deki Scripps Enstitüsü'nden Prof. Kristian Andersen, "Tek bir tezgah düzeyinde bile, salgının yüksek olasılıkla kaynağının pazar olduğunu gösteren çok tutarlı bir hikaye buluyoruz" diyor. Ancak virüsün aynı anda aynı yerde bulunması, herhangi bir hayvana bulaştığı anlamına gelmiyor. Örneklerde en sık rastlanan hayvan, yaygın olarak görülen rakun köpeğiydi. Bu hayvanın deneylerde Covid'i hem yakaladığı hem de bulaştırdığı görüldü.
Genetik analizin derinliği, satılan belirli rakun köpeği türlerinin belirlenmesini sağladı. Bunların, kürkleri için yetiştirilenlerden ziyade Güney Çin'de vahşi doğada daha yaygın olarak bulunan türler olduğu görüldü. Bu da bilim insanlarına bundan sonra nereye bakacakları konusunda ipuçları veriyor.
Prof. Kristian Andersen ise bulguların tutarlı bir hikaye sunduğunu ve pandeminin çıkış noktasının pazar olabileceğine işaret ettiğini vurguluyor. Araştırmalarına göre pandeminin ilk günlerinde görülen koronavirüsün tüm genetik çeşitliliği pazarda bulunuyordu.
Arizona Üniversitesi'nden Prof Michael Worobey de bu çalışmanın, erken vakalar ve hastaneye yatışların pazarla bağlantılı olması gibi diğer verilerle birleştiğinde, Covid'in hayvan kökenli olduğuna işaret ettiğini söyledi. Worobey, “Bunun böyle olduğu makul şüphenin çok ötesinde” derken diğer açıklamaların hayali ve saçma olduğunu söyledi.
Worobey’in bu söylemi laboratuvar sızıntısına atıfta bulunuyor.
Virüs laboratuvardan mı sızdı?
Prof Andersen, virüs üzerinde çalışan laboratuvarın varlığı ve bunun pazara yakınlığı düşünüldüğünde sızıntı fikrinin olası göründüğünü söylerken gerçeğin daha farklı olduğunu altını çiziyor. Bilim insanına göre gerçek merkez üssünün pazar olduğu hatta bu pazarın içindeki spesifik yerleri işaret eden çok sayıda verinin olduğunu söylüyor. Salgının kaynağı olabilecek hayvanların tespit edilmesi, salgının hayvan kaynaklı olduğuna dair daha fazla kanıt için bilim insanlarının nerelere bakabileceğine dair ipuçları sağlıyor. Ancak Covid'in ilk günlerinde çiftlikler hayvanlarını imha ettiği için artık bulunacak herhangi bir kanıt kalmamış olabilir.Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/cy8095xjg4po https://www.trthaber.com/haber/dunya/koronavirusun-kaynagi-icin-yapilan-genetik-izleme-sonuclari-aciklandi-878457.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...