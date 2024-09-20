Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Covid-19'un kökeni saptandı: Laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı?

    Covid-19, laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı? Yeni bir rapordan elde edilen genetik kanıtlar, koronavirüs pandemisinin büyük olasılıkla Wuhan pazarındaki hayvanlardan yayıldığını gösteriyor.
    Covid-19, laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı? İşte cevap Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapordan elde edilen genetik kanıtlar, koronavirüs pandemisinin büyük olasılıkla Wuhan pazarındaki hayvanlardan yayıldığını gösteriyor. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yayınladıkları hakemli bir makalede, genetik kanıtların koronavirüs pandemisinin büyük olasılıkla ilk insan vakalarının çoğunun tespit edildiği Çin'in Wuhan kentindeki pazarda satılan hayvan veya hayvanlardan doğal bir yayılma ile ortaya çıktığını gösterdi.

    Salgın, çok büyük olasılıkla hayvan kaynaklı

    Bilim insanları, Covid-19 pandemisinin kaynağının enfekte hayvanlar olduğuna dair yeni kanıtlar sundu. Özellikle Wuhan'daki bir pazardan yayıldığı ihtimali, laboratuvar sızıntısı teorisine kıyasla daha güçlü bir açıklama olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, 2020 yılının Ocak ayında Çin'de toplanan yüzlerce örneği analiz ederek, virüsün kaynağı olabilecek hayvanları incelediler. Araştırma sonuçları, özellikle rakun köpekleri, misk kedileri ve bambu farelerinin pandeminin kaynağı olabileceğini işaret ediyor. Ancak, bu bulgular kesin bir kanıt sunamıyor. Bilim insanları, virüsle bu hayvanların aynı pazardaki varlığını tespit etti ancak hayvanların virüsü taşıyıp taşımadığı net olarak ortaya koyamadı.

    Covid-19, laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı? İşte cevap Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın detayları, Ocak 2020'de Çinli yetkililer tarafından toplanan çevresel örneklerin genetik analizine dayanıyor. Bu örnekler arasında, hayvan kafeslerinden ve pazar tezgahlarından alınan numuneler yer alıyor. Elde edilen bulgular, Covid virüsü ve potansiyel hayvan kaynaklarının aynı lokasyonlarda bulunabileceğini gösteriyor.

    ABD ve Fransa'dan bilim insanları, bu verilerle daha derin genetik analizler gerçekleştirerek, pandeminin erken aşamalarındaki virüs çeşitliliğini incelemeye çalıştı. Bu çalışmalarda, hem DNA hem de RNA kalıntıları aracılığıyla hangi hayvanların ve virüslerin pazarda bulunduğu belirlendi.

    ABD'deki Scripps Enstitüsü'nden Prof. Kristian Andersen, "Tek bir tezgah düzeyinde bile, salgının yüksek olasılıkla kaynağının pazar olduğunu gösteren çok tutarlı bir hikaye buluyoruz" diyor. Ancak virüsün aynı anda aynı yerde bulunması, herhangi bir hayvana bulaştığı anlamına gelmiyor. Örneklerde en sık rastlanan hayvan, yaygın olarak görülen rakun köpeğiydi. Bu hayvanın deneylerde Covid'i hem yakaladığı hem de bulaştırdığı görüldü.

    Genetik analizin derinliği, satılan belirli rakun köpeği türlerinin belirlenmesini sağladı. Bunların, kürkleri için yetiştirilenlerden ziyade Güney Çin'de vahşi doğada daha yaygın olarak bulunan türler olduğu görüldü. Bu da bilim insanlarına bundan sonra nereye bakacakları konusunda ipuçları veriyor.

    Covid-19, laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı? İşte cevap Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi ayrıca pazarda bulunan viral numunelerin genetik kodunu pandeminin ilk günlerinde hastalardan alınan numunelerle karşılaştırdı. Viral numunelerdeki çeşitli mutasyonlar incelemek de ipuçları sağlıyordu. Numuneler, koronavürüsün pazarda birden çok kez ortaya çıktığını ve hayvanlardan insanlara iki potansiyel yayılma olayı yaşandığını gösteriyor ancak kesin kanıt sağlamıyor.

    Prof. Kristian Andersen ise bulguların tutarlı bir hikaye sunduğunu ve pandeminin çıkış noktasının pazar olabileceğine işaret ettiğini vurguluyor. Araştırmalarına göre pandeminin ilk günlerinde görülen koronavirüsün tüm genetik çeşitliliği pazarda bulunuyordu.

    Arizona Üniversitesi'nden Prof Michael Worobey de bu çalışmanın, erken vakalar ve hastaneye yatışların pazarla bağlantılı olması gibi diğer verilerle birleştiğinde, Covid'in hayvan kökenli olduğuna işaret ettiğini söyledi. Worobey, “Bunun böyle olduğu makul şüphenin çok ötesinde derken diğer açıklamaların hayali ve saçma olduğunu söyledi.

    Worobey’in bu söylemi laboratuvar sızıntısına atıfta bulunuyor.

    Virüs laboratuvardan mı sızdı?

    Covid-19, laboratuvardan mı yoksa pazardan mı yayıldı? İşte cevap Tam Boyutta Gör
    Laboratuvar sızıntısı teorisi, virüsün vahşi yaşamdan yayılmak yerine, uzun süredir koronavirüsler üzerinde çalışan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) geldiğini savunuyor. Enstitü, pazara arabayla 40 dakika uzaklıkta yer alıyor. Haziran 2023'te, virüsün kaynağını inceleyen ilgili tüm kurumlar ya bir sızıntının ya da hayvan kökenli bir virüsün makul senaryolar olduğunu söylemişti.

    Prof Andersen, virüs üzerinde çalışan laboratuvarın varlığı ve bunun pazara yakınlığı düşünüldüğünde sızıntı fikrinin olası göründüğünü söylerken gerçeğin daha farklı olduğunu altını çiziyor. Bilim insanına göre gerçek merkez üssünün pazar olduğu hatta bu pazarın içindeki spesifik yerleri işaret eden çok sayıda verinin olduğunu söylüyor.  Salgının kaynağı olabilecek hayvanların tespit edilmesi, salgının hayvan kaynaklı olduğuna dair daha fazla kanıt için bilim insanlarının nerelere bakabileceğine dair ipuçları sağlıyor. Ancak Covid'in ilk günlerinde çiftlikler hayvanlarını imha ettiği için artık bulunacak herhangi bir kanıt kalmamış olabilir.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/cy8095xjg4po https://www.trthaber.com/haber/dunya/koronavirusun-kaynagi-icin-yapilan-genetik-izleme-sonuclari-aciklandi-878457.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gram altın biriktirmek karlımı bergüzar türküsünün hikayesi continental 4 mevsim lastik yorumları fedex mail dolandırıcılığı samsung buzdolabı su akıtıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız