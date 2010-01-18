Cowon J3, AMOLED ekran ve WiFi desteğiyle gelebilir

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Cowon J3 taslak görüntü

W2 isimli mobil internet cihazını önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlanan Cowon, kullanıma sunacağı yeni medya oynatıcısı J3 için çalışmalarını sürdürüyor. jetAudio isimli Cowon uygulamasındaki bilgilere göre W3, 480 x 272 çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olabilir. Resmi detayları henüz açıklanmayan taşınabilir medya oynatıcısı, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere sunduğu depolama kapasitesine göre farklı model varyasyonuyla sunulacak. Daha fazla depolama için bellek kartı desteği de sunacak olan Cowon J, internet bağlantısı için WiFi, kablosuz kulaklık kullanımı içinse Bluetooth A2DP desteğiyle gelebilir.

AMOLED ekranıyla canlı renkler ve keskin görüntüler sunacak J3'ün her yeni Cowon modelinde olduğu gibi ses kalitesi açısından da sınıfının iddialı modelleri arasında yer alması bekleniyor.Kullanıma sunulacağı tarih henüz açıklanmayan Cowon J3 için fiyat bilgisi de belirtilmedi.