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Cowon J3, AMOLED ekran ve WiFi desteğiyle gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cowon J3, AMOLED ekran ve WiFi desteğiyle gelebilir
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Cowon J3 taslak görüntü

W2 isimli mobil internet cihazını önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlanan Cowon, kullanıma sunacağı yeni medya oynatıcısı J3 için çalışmalarını sürdürüyor. jetAudio isimli Cowon uygulamasındaki bilgilere göre W3, 480 x 272 çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olabilir. Resmi detayları henüz açıklanmayan taşınabilir medya oynatıcısı, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere sunduğu depolama kapasitesine göre farklı model varyasyonuyla sunulacak. Daha fazla depolama için bellek kartı desteği de sunacak olan Cowon J, internet bağlantısı için WiFi, kablosuz kulaklık kullanımı içinse Bluetooth A2DP desteğiyle gelebilir.

AMOLED ekranıyla canlı renkler ve keskin görüntüler sunacak J3'ün her yeni Cowon modelinde olduğu gibi ses kalitesi açısından da sınıfının iddialı modelleri arasında yer alması bekleniyor.Kullanıma sunulacağı tarih henüz açıklanmayan Cowon J3 için fiyat bilgisi de belirtilmedi.


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Public_Enemy 9 yıl
Amoled ekran çok farklı
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IgorStravinsky 9 yıl
WiFi desteğiyle gelirse evlere şenlik bi pmp olur gene. D2+ ' da olsa keşke be
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bilgehan_de 9 yıl
Cowon yine döktürüyor..Bırak Wi-Fi'yi..Sen yine en iyi sesi üret ve liderliğini al,
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talh4wk 9 yıl
ekranda wirelesin ne işi war ya :S iyice abarttılar
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Batuist 9 yıl
yine eminim ki kocaman çerçevelerin arasında ekran minicik sırıtır.. eski maziden kalma cihazlar gibi...
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FranticTr 9 yıl
Burdan yetkillere haykırıyoruz
"TÜRKİYEYE COWON GETİRİN !"
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electrogod 9 yıl

iaudiophile.net te 3 sayfa söylentisi vardı fakat inandırıcı gelmiyordu. DH'den duyunca benim için kesinleşti.

J3 için heralde s9'un wifi'li versiyonu diyebiliriz. Bakalım s9'u wifi konusunda eleştirenler bu sefer ne diyecekler
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k@r@mez@r 9 yıl

Kore forumlarında web browser olup olmadığını tartışıyorlardı. yalnız bu cihazın ekran boyutu hakkında hala şaibe var. Birde android olursa iyi olur. win ce 6 dan ve cowonun kendi os'inden hayır gelmez wifili cihaza.
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