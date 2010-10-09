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Cowon'dan yeni portatif medya oynatıcısı (PMP); X7

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Cowon'dan yeni portatif medya oynatıcısı (PMP); X7
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Multimedya dünyasının en önemli üreticilerinden Kore'li Cowon, bir süredir beklenen yeni portatif medya oynatıcısı X7'i Kore pazarı için duyurdu. Yüksek kapasiteli diğer portatif medya oynatıcıları gibi HDD tabanlı olan X7, audiophile'lerin yeni tutkusu olabilir.

Cowon X7, çözünürlüğü resmi olarak açıklanmayan 4.3 inçlik dokunmatik ekranıyla geliyor. 80, 120 ve 160GB olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan medya oynatıcısı, özel bir işletim sistemi üzerinden çalışıyor. Not alma, Web tarayıcısı ve RSS okuyucusu gibi temel uygulamaları işletim sisteminde yüklü olarak gelen cihazın üzerinde TV çıkışı ve radyo alıcısı bulunurken; ayrıca Bluetooth yeteneği de mevcut. Wi-Fi yeteneği içinde bir açıklama yapılmayan X7, aralarında DivX'in de bulunduğu geniş bir format desteği sunarken; bataryasıyla kullanıcılara 103 saate kadar müzik deneyimi, 10 saate kadar da video deneyimi vadediyor.

Haberin başında belirttiğimiz gibi ilk olarak Kore pazarında yaklaşık 310 dolardan satışa sunulacak olan X7'nin diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmiyor.

Cowon'dan yeni portatif medya oynatıcısı (PMP); X7
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Batuist 9 yıl
mekanik disk yerine flash bellek kullansaymış daha iyi olurmuş bence.. küçücük boyutlarda 64GB flash bellekler mevcut.. bundan iki tane kullansan içerisinde hem pil tasarrufu hem alandan tasarruf vs. vs. çok daha avantajlı olurdu..
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OverClocK1ng 9 yıl
Evet V5 çok hoş. Ama o Windows CE kullanıyordu galiba. Bakalım bu nedir. Bir çıksın da. Cowon'u sürekli ve yakından takip ediyorum. D2 den sonra büyük ekranlı ve HDMI çıkışlı, kapasitesi büyük iyi bir cihaza geçmek lazım...
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the enemy 9 yıl
v5 modeli daha başarılı gibi geldi bana.
ancak kapasite yönünden gerçekten başarılıymış, yinede bu hdd ler çok çabuk bozulabiliyor ve 1.8" hdd ler kolay bulunmuyor ve maliyetleri çok yüksek.
ekranı en azından amoled olsaymış gerçekten başarılı olabilirmiş. birde neden yatay değilde dikey kullanıma sunulan bir yazılım mevcut anlamadım, filmlerde böyle değildir umarım.
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