Cowon'dan yeni portatif medya oynatıcısı (PMP); X7

Multimedya dünyasının en önemli üreticilerinden Kore'li Cowon, bir süredir beklenen yeni portatif medya oynatıcısı X7'i Kore pazarı için duyurdu. Yüksek kapasiteli diğer portatif medya oynatıcıları gibi HDD tabanlı olan X7, audiophile'lerin yeni tutkusu olabilir.

Cowon X7, çözünürlüğü resmi olarak açıklanmayan 4.3 inçlik dokunmatik ekranıyla geliyor. 80, 120 ve 160GB olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan medya oynatıcısı, özel bir işletim sistemi üzerinden çalışıyor. Not alma, Web tarayıcısı ve RSS okuyucusu gibi temel uygulamaları işletim sisteminde yüklü olarak gelen cihazın üzerinde TV çıkışı ve radyo alıcısı bulunurken; ayrıca Bluetooth yeteneği de mevcut. Wi-Fi yeteneği içinde bir açıklama yapılmayan X7, aralarında DivX'in de bulunduğu geniş bir format desteği sunarken; bataryasıyla kullanıcılara 103 saate kadar müzik deneyimi, 10 saate kadar da video deneyimi vadediyor.

Haberin başında belirttiğimiz gibi ilk olarak Kore pazarında yaklaşık 310 dolardan satışa sunulacak olan X7'nin diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmiyor.