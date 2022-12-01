Creative Pebble Pro USB hoparlör duyuruldu

Tam Boyutta Gör Ses teknolojilerinin en önemli isimlerinden Creative, sevilen masaüstü USB hoparlör serisi Pebble için yeni bir ürün duyurdu. Creative Pebble Pro hoparlör önemli iyileştirmelerle geliyor.

Creative Pebble Pro özellikleri ve fiyatı

Creative Pebble Pro hoparlör modeli önceki nesle göre RGB aydınlatma ekleyerek tasarımı daha çekici hale getirmiş. Alt kısımda yer alan aydınlatmanın ön tanımlı profilleri arasında ses düğmesini kullanarak gezebiliyorsunuz.

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İç kısımda analog yerine dijital güçlendirici kullanılan hoparlör, elden geçirilmiş tam mesafe sürücüler ve dahili sinyal işleme yeteneğiyle önceki nesle göre 3.5 kat daha fazla bass üretebiliyor.

Hoparlör 30W adaptöre bağlı olduğu zaman 30W ortalama ve 60W pik akustik gücüne ulaşabiliyor. Subwoofer gerekmeden de her ses seviyesinde etkileyici bass ve tiz frekanslar elde edilebiliyor. USB Tip-C portunun yanında Bluetooth 5.3 bağlantısı da sunan üründe mikrofon girişi de mevcut. Creative Pebble Pro için 89$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Creative Pebble Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı