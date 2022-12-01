Creative Pebble Pro USB hoparlör duyuruldu

Creative Pebble Pro özellikleri ve fiyatı
Creative Pebble Pro hoparlör modeli önceki nesle göre RGB aydınlatma ekleyerek tasarımı daha çekici hale getirmiş. Alt kısımda yer alan aydınlatmanın ön tanımlı profilleri arasında ses düğmesini kullanarak gezebiliyorsunuz.
İç kısımda analog yerine dijital güçlendirici kullanılan hoparlör, elden geçirilmiş tam mesafe sürücüler ve dahili sinyal işleme yeteneğiyle önceki nesle göre 3.5 kat daha fazla bass üretebiliyor.
Hoparlör 30W adaptöre bağlı olduğu zaman 30W ortalama ve 60W pik akustik gücüne ulaşabiliyor. Subwoofer gerekmeden de her ses seviyesinde etkileyici bass ve tiz frekanslar elde edilebiliyor. USB Tip-C portunun yanında Bluetooth 5.3 bağlantısı da sunan üründe mikrofon girişi de mevcut. Creative Pebble Pro için 89$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam