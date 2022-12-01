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    Creative Pebble Pro USB hoparlör duyuruldu

    Creative Pebble Pro masaüstü hoparlör modeli etkileyici RGB aydınlatması ve dijital güçlendiricisi ile boyutlarına göre oldukça yüksek ses kalitesi sunuyor.     
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    Creative Pebble Pro Tam Boyutta Gör
    Ses teknolojilerinin en önemli isimlerinden Creative, sevilen masaüstü USB hoparlör serisi Pebble için yeni bir ürün duyurdu. Creative Pebble Pro hoparlör önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Creative Pebble Pro özellikleri ve fiyatı

    Creative Pebble Pro hoparlör modeli önceki nesle göre RGB aydınlatma ekleyerek tasarımı daha çekici hale getirmiş. Alt kısımda yer alan aydınlatmanın ön tanımlı profilleri arasında ses düğmesini kullanarak gezebiliyorsunuz.

    İç kısımda analog yerine dijital güçlendirici kullanılan hoparlör, elden geçirilmiş tam mesafe sürücüler ve dahili sinyal işleme yeteneğiyle önceki nesle göre 3.5 kat daha fazla bass üretebiliyor.

    Hoparlör 30W adaptöre bağlı olduğu zaman 30W ortalama ve 60W pik akustik gücüne ulaşabiliyor. Subwoofer gerekmeden de her ses seviyesinde etkileyici bass ve tiz frekanslar elde edilebiliyor. USB Tip-C portunun yanında Bluetooth 5.3 bağlantısı da sunan üründe mikrofon girişi de mevcut. Creative Pebble Pro için 89$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 5 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 8 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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