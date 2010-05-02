Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Creative'den bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5

Creative, bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5'i duyurdu
9 yıl
29,3b
1
2
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Creative'den bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5
Tam Boyutta Gör

Ses kartları, kulaklıklar, ses sistemleri gibi birçok ses çözümü üreten elektronik üreticisi Creative , bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5'i duyurdu. Sade bir tasarıma sahip olan ZiiSoundTM D5, kullanıcılara bluetooth bağlantısı sayesinde 10 metre mesafe içinde kablosuz ses sistemi kullanma imkanı sunuyor. Creative ZiiSoundTM D5, bluetooth destekli cep telefonlarla, netbooklarla, notebooklar, iPhone,iPod, iPad ve taşınabilir medya oynatıcılarla uyumlu olarak çalışıyor. Klasik bluetooth eşleştirme yöntemi ile çalışan ZiiSounTM D5, kutu içeriğindeki verici ile iPhone ve iPod'e bağlandığı cihaza uzaktan kumanda özelliği de katıyor. Cihazın orta kısmında bulunan dokunmatik yüzey, kullanıcıların ses ayarlarını kolaylıkla yapmalarına yardımcı oluyor

Creative ZiiSoundTM D5, kablosuz ses aktarımı dışında iPhone ve iPod için dock ünitesi görevini de üstleniyor.. ZiiSoundTM D5'i eşleştirmek için tavsiye edilen işlemler şu sekilde sıralanıyor:

  • iPhone, iPod ve iPad gibi Apple ürünleri kutu içeriğinde bulunan iPod vericisi ile bağlanabiliyor
  • Cep telefonları ve bluetooth desteğine sahip diğer mobil cihazlar standart bluetooth eşleştirme yöntemi ile bağlanabiliyor
  • Netbook ve notebook bilgisayar, USB bluetooth vericisi ile ZiiSoundTM D5'e bağlanabiliyor

Creative'in tasarımıyla (reddot design award) "Kırmızı Nokta tasarım ödülü"ne layık görülen kablosuz hoparlör çözümü ZiiSoundTM D5'in 299$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi

Creative'den bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5
Tam Boyutta Gör
Creative'den bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim