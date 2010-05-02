Creative'den bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5

Ses kartları, kulaklıklar, ses sistemleri gibi birçok ses çözümü üreten elektronik üreticisi Creative , bluetooth destekli kablosuz hoparlör: ZiiSoundTM D5'i duyurdu. Sade bir tasarıma sahip olan ZiiSoundTM D5, kullanıcılara bluetooth bağlantısı sayesinde 10 metre mesafe içinde kablosuz ses sistemi kullanma imkanı sunuyor. Creative ZiiSoundTM D5, bluetooth destekli cep telefonlarla, netbooklarla, notebooklar, iPhone,iPod, iPad ve taşınabilir medya oynatıcılarla uyumlu olarak çalışıyor. Klasik bluetooth eşleştirme yöntemi ile çalışan ZiiSounTM D5, kutu içeriğindeki verici ile iPhone ve iPod'e bağlandığı cihaza uzaktan kumanda özelliği de katıyor. Cihazın orta kısmında bulunan dokunmatik yüzey, kullanıcıların ses ayarlarını kolaylıkla yapmalarına yardımcı oluyor

Creative ZiiSoundTM D5, kablosuz ses aktarımı dışında iPhone ve iPod için dock ünitesi görevini de üstleniyor.. ZiiSoundTM D5'i eşleştirmek için tavsiye edilen işlemler şu sekilde sıralanıyor:

iPhone, iPod ve iPad gibi Apple ürünleri kutu içeriğinde bulunan iPod vericisi ile bağlanabiliyor

Cep telefonları ve bluetooth desteğine sahip diğer mobil cihazlar standart bluetooth eşleştirme yöntemi ile bağlanabiliyor

Netbook ve notebook bilgisayar, USB bluetooth vericisi ile ZiiSoundTM D5'e bağlanabiliyor

Creative'in tasarımıyla (reddot design award) "Kırmızı Nokta tasarım ödülü"ne layık görülen kablosuz hoparlör çözümü ZiiSoundTM D5'in 299$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi