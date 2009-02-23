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Creative'in X-Fi ses işlemcisi otomobillerde: RUNZ CI-7100

Creative'in X-Fi ses işlemcisini kullanan dünyanın ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı; RUNZ CI-7100!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Şık tasarımlı orta segment bir sedan, 0-100 Km hızlanmasını sadece birkaç saniyede gerçekleştirebilen süper-sport bir otomobil veya çok amaçlı kullanım için hazırlanan dört çeker bir SUV. Çok sayıda segmentin ve onlarca farklı alt kategorinin olduğu otomobil dünyasında marka veya model fark etmeksizin tüketicilerin üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de araç içi bilgi ve eğlence sistemleri. Yolculuk esnasında veya yoğun trafikte sürücü ve yolcuların en önemli eğlence kaynağı olan araç içi bilgi ve eğlence sistemleri de gelişen teknolojiye ayak uyduruyor ve yeni özellikler kazanıyorlar.

Otomobillerde kullanılan tak-çıkar ses sistemlerinin yerini günümümüzde gelişmiş özelliklere sahip entegre bilgi ve eğlence sistemleri almış durumda. Yeni nesil otomobillerin önemli bir kısmında orta konsola yerleştirilen ana ekran üzerinden ses - eğlence araçlarıyla birlikte klima ve konum belirleme sistemi gibi kimi araçlarda standart olarak gelen kimilerindeyse opsiyonel olarak sunulan fonksiyonları kontrol edebilmek mümkün. CD çalarlardan sonra MP3 oynatımının da standartlaşma yolunda ilerlediği araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde bir ilk yaşandı.

Creative'in X-Fi ses işlemcisi otomobillerde: RUNZ CI-7100
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Otomobil üreticileri ve teknoloji sihirbazları arasındaki ilişki giderek daha da yakınlaşıyor. Örneğin daha önceki haberlerimizde Nvidia'nın henüz piyasaya sunulmayan Tegra kod adını taşıyan yeni mobil platformunun dünya otomotiv endüstrisinin saygın isimlerinden birisi olan Audi'nin Q5 modelinde kullanılacağı yönündeki gelişmelere de yer vermiştik. Hatta kısa bir süre önce, 3DMark PC donanımlarına yönelik performans ölçüm yazılımları hazırlayan Futuremark firmasının yeni nesil otomobillerde kullanılacak sistemler için test uygulaması hazırlandığını dile getirmiştik.

Altını çizdiğimiz bu gelişmelere bir yenisini de JC Hyun Systems isimli firma eklemeye hazırlanıyor. Uzakdoğu kökenli firma yaptığı açıklamasında, ses kartı ve taşınabilir medya oynatıcıları pazarına yön veren Creative'in ödüllü X-Fi (Xtreme Fidelity) teknolojisini temel alan yeni bir araç içi bilgi-eğlence sistemi geliştirdiğini açıkladı. Yeni geliştirilen sistem teknik alt yapısının yanı sıra dokunmatik kontrollü büyük LCD ekranı, kullanıcı arabirimi ve ekstra özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Şimdi dilerseniz RUNZ CI-7100 isimli bilgi-eğlence sistemin detaylarına birlikte bakalım.

Creative'in X-Fi ses işlemcisi otomobillerde: RUNZ CI-7100
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JC Hyun Systems firması tarafından geliştirilen yeni sistem oldukça komplike bir tasarıma sahip. Zira çok sayıda özelliği tek bir çatı altında bir araya getiren sistem yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyanın ilk X-Fi teknolojili araç-içi bilgi-eğlence sistemi olma sıfatını taşıyor. Creative tarafından geliştirilen X-Fi ses işlemcisinin kullanıldığı RUNZ CI-7100 isimli sistem, bu sayede sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesini an X-Fi Crystalizer (24-bit) ve gelişmiş çevresel ses desteği için X-Fi CMSS-3D gibi teknolojileri de destek sunabiliyor. Tabii ürünün yetenekleri bunlarla sınırlı değil.

Creative'in X-Fi teknolojisiyle araç-içi müzik ve film keyfini arttırmayı hedefleyen sistemin ana güç ihtiyacını Intel'in muhtemelen endüstriyel uygulamalar için hazırladığı çift çekirdekli (360/300MHz) işlemcisi karşılıyor. 800 x 480 çözünürlüğünde, dokunmatik kontrollü 7-inç ekrana sahip olan sistem, ses konusundaki iddiasını video ve resim performansıyla pekiştirmek istiyor. MMSP2 MPEG kod adlı donanımsal video motoru ile destek verilen video formatlarında akıcı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen sistem, GPS desteği ile eğlendirken adres te tarif edebiliyor.

RUNZ CI-7100'ün araç-içi uygulamaları - resimleri üzerlerine tıklayarak büyütebilirsiniz!

GPS yani küresel konum belirleme yeteneği için SiRF III yonga setini kullanan RUNZ CI-7100, işletim sistemi olarak WinCE 5.0 (çekirdek) temelli olduğunu söyleyebiliriz. 64MB flash ve 160MB (128+32) SDRAM bellek kapasitesine sahip olan sistem, 8GB'a kadar SD kart desteği de sunuyor. Kablosuz iletişim için Bluetooth HFP, HSP, A2DP teknolojilerine destek veren araç içi bilgi-eğlence sistemiyle opsiyonel olarak DVB-T özelliği de sunularak dijital karasal yayınların takip edilebilmesine de olanak tanınıyor ve sistem üzerinden iPod kontrolü de gerçekleştirilebiliyor.

Destek verdiği video formatları arasında MPEG4, DivX, Xvid ve DVD, ses formatları arasında ise MP3 ve WMA bulunuyor. Resim görüntüleme özelliğine de sahip olan RUNZ CI-7100, SD, DVD ve USB gibi farklı kaynaklardaki destek verilen formatlardaki videoları oynatabiliyor. Grafik tabanlı gösterişli arabirimiyle dikkat çekmekte zorlanmayan sistem üzerinde çift AV input/out portunun yer aldığı bildiriliyor. Creative'in X-Fi ses işlemcisini kullanan dünyanın ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi RUNZ CI-7100, Singapur'da yaklaşık 2000$'lık fiyatla satışa sunulmuş durumda.


http://myrunz.com/products/ci7100_01.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkozen 10 yıl
Sadece XFI var diye 2000usd aşırı çok fazla. Ülkemizde 699usd'den başlayan ve ses kartı hariç aynı özelliklerde cihazlar var. Bu paraya Anlamsız bir cihaz.
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Confusion 10 yıl
bu kapasitede bir ürün araca entegre edildiğinde mevcutlardan yararlanarak yada yeni sensörler eklenerek araç hakkında çeşitli bilgiler verir hale gelmeli!!!! ürün biras ekksik olmuş gibi göründü bana
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Tolgá 10 yıl
çok güzel parça
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
arabamda CREATIVE görmek isterim doğrusu ozellikle BMW nin ses sistemi çok kötü audi ninki güzel ama
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gokhan2 10 yıl
bmw nin hangi modeli acaba yeni modellerin bağzilarinda Harman Kardon un ürünleri kullanıyor. Buda demek ki neredeyse sisteme ihtiyac yok...
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gun 10 yıl
Bana göre bu ekranlar üzerinden araçla ilgili bilgiler vermemesi ne bilim devir dk, hava/benzin karışımı gibi oranları canlı göstermeden yada eğimi bahsetmeden, hatta yer tutuş gücününden ne kadar kaldığını dönüş anında göstermeden pek bir işe yaramaz. Çünkü bence önce o işleri yapmalı, neden çünkü arabada önce araba kullanıyoruz , oturupta tv izlemiyoruz yada bakarak müzik dinlemiyoruz.
Navigasyon yaparken bile ekrana bakmayan bir insan olduğumuzu düşünürsek, önce araba fonksiyonlarını havalı şekilde yapsınlar F1 arabalarındaki sensörleri koysunlar ve bizi canlı olarak o sensörler bildirsin bak o zaman nasıl tutuyor :D
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askvesen 10 yıl

Orjinalden alıntı: gun

Bana göre bu ekranlar üzerinden araçla ilgili bilgiler vermemesi ne bilim devir dk, hava/benzin karışımı gibi oranları canlı göstermeden yada eğimi bahsetmeden, hatta yer tutuş gücününden ne kadar kaldığını dönüş anında göstermeden pek bir işe yaramaz. Çünkü bence önce o işleri yapmalı, neden çünkü arabada önce araba kullanıyoruz , oturupta tv izlemiyoruz yada bakarak müzik dinlemiyoruz.

Navigasyon yaparken bile ekrana bakmayan bir insan olduğumuzu düşünürsek, önce araba fonksiyonlarını havalı şekilde yapsınlar F1 arabalarındaki sensörleri koysunlar ve bizi canlı olarak o sensörler bildirsin bak o zaman nasıl tutuyor :D


+100000
Kesinlikle katılıyorum.. kullandığımız araç hakkında detaylı bilgi verirlerse o zaman bunlar çok dha fazla tutar.. tabi bunu üretmeleri kolay olmaz, her araca değişik sensörler üretilmesi gerekecektir ve böyle bişeyin maliyetide güzel bi arabadan bile daha yüksek olabilir ama opsiyonel bi şekilde sunulursa ben bile kendi aracıma düşünebilirim böyle bişeyi. Ürün güzel bişeye benziyo ama benim onu tercih etmem için hiç bi sebep göremedim.. özelliklede tahmini fiyatını gördükten sonra hiç göremedim.

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Batuist 10 yıl
Creative artık zerre kadar güvenim kalmadı.. o ses işlemcisi bir kaç sene sonra arabanızın modeli eskidi artık ürünün ses özelliklerini kullanamazsınız diye bir ibare çıkarırsa hiç şaşırmam.. Audigy kart sahipleri anlar ne demek istediğimi...
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ozancn 10 yıl
ben araba alırım o fiyata
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mustafa_550 10 yıl
güzel olmuş gerçekten tabi sürücü yoldayken kendini filme kaptırması pek hoş olmaz ama diğer yolcular için süper
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FaBeRgE 10 yıl
singapurda 2000$ türkiye'de ise %210 vergi ile 4200$ olur güzel cihaz
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cengiz_vga 10 yıl
Bence süper alet yapmışlar.haberin için sağol
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mc.kork 10 yıl
Çok güzel olmuş gerçekten hoşuma gitti.. İnşallah ilerde bir gün benimde bunlardan bir tane olur
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