Crucial 355MB/saniye okuma hızı sunan 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini tanıttı

Crucial, RealSSD C300 serisi yeni SSD modellerini duyurdu. 1.8-inç boyutunda olan yeni sürücüler, SATA-III ara birimine destek sunuyorlar. MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan kompakt yapılı yeni SSD sürücler 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak açıklanan ve uzun sürelik kullanımda en yüksek performansı sağlamak için TRIM desteği ile gelen sürücülerin tamamı 355MB/saniye okuma hızı sunarken, yazma ise modeline göre 55MB/saniye ve 215MB/saniye arasında değişiyor. Üç yıllık garanti ile sunulan yeni SSD'lerin detayları şu şekilde;

- 64GB RealSSD C300 1.8 - 355 MB/s (okuma) / 55 MB/s (yazma) | 149.99$

- 128GB RealSSD C300 1.8 - 355 MB/s (okuma) / 140 MB/s (yazma) | 299.99$

- 256GB RealSSD C300 1.8 - 355 MB/s (okuma) / 215 MB/s (yazma) | 599.99$