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Crucial 355MB/saniye okuma hızı sunan 1.8-inç boyutundaki SSD'lerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Crucial, RealSSD C300 serisi yeni SSD modellerini duyurdu. 1.8-inç boyutunda olan yeni sürücüler, SATA-III ara birimine destek sunuyorlar. MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan kompakt yapılı yeni SSD sürücler 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak açıklanan ve uzun sürelik kullanımda en yüksek performansı sağlamak için TRIM desteği ile gelen sürücülerin tamamı 355MB/saniye okuma hızı sunarken, yazma ise modeline göre 55MB/saniye ve 215MB/saniye arasında değişiyor. Üç yıllık garanti ile sunulan yeni SSD'lerin detayları şu şekilde;

 - 64GB RealSSD C300 1.8 - 355 MB/s (okuma) / 55 MB/s (yazma) | 149.99$

 - 128GB RealSSD C300 1.8 - 355 MB/s (okuma) / 140 MB/s (yazma) |  299.99$

 - 256GB RealSSD C300 1.8 - 355 MB/s (okuma) / 215 MB/s (yazma) |  599.99$

 


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magicrea 9 yıl
ne tavsiye ediyorsunuz peki_?
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magicrea 9 yıl

abaq

ne tavsiye ediyorsunuz peki_?



team xtreme s1 120 gb aldım bu arada. profesyonel çalışma yapıyorsak fiyatlar makul.
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erolsipar 9 yıl
Daha cok erken bence SSD ler 2 sene daha beklememiz lazim ki adam gibi performans ciksin ayni zamanda fiyatida bu sekilde de uygundur benim icin ama performans biraz dusuk. Unutmayinki bilgisayarinizdaki en yavas parcasi HDD veya SSD dir ki diger parcalara kiyaslarsaniz ornegin islemci,ram,ekran karti. ODD icin gecerli degil cunku malesef daha yavas hiz sunmaktadir. Kendinize iyi bakin ve bir gun alicaksiniz SSD yi.
Orijinalden alıntı: Teacher
Bu alet malesef yazdığını okuyamıyor
+3
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ertantasa 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: Teacher
Bu alet malesef yazdığını okuyamıyor
+2
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L.o.T.u.S 9 yıl
Bu alet malesef yazdığını okuyamıyor
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burakbb 9 yıl

Teacher

Bu alet malesef yazdığını okuyamıyor


+1
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Batuist 9 yıl

Teacher

Bu alet malesef yazdığını okuyamıyor

+4
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Guest-19232E7C9 9 yıl
CORSAIR F60 akar
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selahattın ısık 9 yıl
okuma felaket yazma rezalet....
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Diastric 9 yıl
fiyatlara gel ^^
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